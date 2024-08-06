Все ли поели: Россия поставляет продовольствие более чем в 160 стран

Источник: AP 2023

РФ поставляет продовольствие более чем в 160 государств, несмотря на санкции. За 10 лет их действия рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, а по пищевым товарам — 42,9%. Это делает Россию гарантом глобальной продовольственной безопасности, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. Москва остается мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя и так далее. Многими продуктами страна обеспечивает себя самостоятельно, и это позволило за 10 лет увеличить экспорт в 2,6 раза. США и другие государства, вводя санкции в отношении России, не учли потребность населения стран мира в продовольствии, поэтому результаты отечественного АПК закономерны, отметили эксперты.

Вопреки санкциям

Продовольственное эмбарго стало знаковым для российского АПК — за это время отрасль показала значительный рост производства и широкое внедрение передовых технологий, которые позволили России стать лидером на мировом рынке в этой отрасли по многим ключевым направлениям. Об этом сообщили в Минсельхозе, подводя итоги 10-летнего периода действия санкций.

Справка «Известий»

Продовольственное эмбарго было введено указом Владимира Путина от 6 августа 2014 года в отношении стран, которые ввели или поддержали санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией. Сначала оно касалось только продукции из Норвегии, Канады, Австралии, США и ЕС. С 13 августа 2015 года в список добавили присоединившиеся к антироссийским санкциям Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, с 1 января 2016-го — Украину. В декабре 2020-го продэмбарго было распространено на Великобританию.

Как пояснила министр сельского хозяйства Оксана Лут, тренды последних лет характеризуют курс России на интенсивное развитие аграрного сектора и укрепление позиций как гаранта глобальной продбезопасности.

«Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире. Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям», — заявила Оксана Лут.

По ее словам, это хорошо доказала ситуация 2022−2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014-м, освободившиеся ниши быстро занял отечественный бизнес и потребители не почувствовали никаких изменений, подчеркнула глава Минсельхоза.

Как уточнили в ведомстве, за 2014−2023 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, а по пищевым продуктам — 42,9%.

При этом устойчивая динамика развития характерна как для АПК в целом, так и для отдельных отраслей. Так, в растениеводстве сбор зерновых за этот период увеличился с 92,4 млн т до порядка 150 млн т, сахарной свеклы — с 39,3 млн т до 53,2 млн т. Наибольший рост показало производство масличных культур — в 2,3 раза (с 13,2 млн т до 29,9 млн т). А урожай картофеля по итогам 2023 года достиг максимальных за последние 30 лет показателей — 8,6 млн т, что в 1,6 раза выше уровня 2013-го (5,4 млн т).

— Объемы производства плодоовощной продукции за 10 лет выросли в 1,7 раза и в прошлом году достигли рекордных значений — 7,5 млн т (в 2013-м — 4,5 млн т). Из них 1,64 млн т — это тепличные овощи, сбор которых увеличился с 2013 года в 2,6 раза (с 0,64 млн т). Урожаи плодов и ягод выросли в 2,8 раза — с 0,7 млн т до рекордных 1,9 млн в прошлом году, — сообщили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что высокие результаты достигнуты и в животноводстве. Так, производство скота и птицы, по данным министерства, по сравнению с 2013 годом увеличилось на 35,6% — с 12,2 млн т до 16,53 млн т. Динамично развивается и рыбопромышленный комплекс. За 10 лет промысловые предприятия нарастили вылов рыбы с 4,3 млн т до 5,4 млн т.

Также демонстрирует рост практически по всем направлениям пищевая промышленность. Например, выпуск растительного масла увеличился в 2,5 раза (с 3,9 млн т до 9,8 млн т), мясной продукции — на 84% (с 5,3 млн т до 9,8 млн т), макаронных изделий — почти в полтора раза (с 1,05 млн т до 1,5 млн т). Практически удвоилось производство сыров — с 435 тыс. т до 801 тыс. т.

— Достижение самообеспеченности по многим показателям позволило сменить модель развития АПК с импортозамещающей на экспортно ориентированную. Еще в 2013 году в нашу страну ввозилось в 2,5 раза больше продовольствия, чем поставлялось в другие государства. При этом с 2020-го Россия является нетто-экспортером продовольствия — экспорт превышает импорт, и разрыв между показателями ежегодно растет. Так, по итогам 2023 года поставки на внешние рынки были на 24% больше объема закупок из-за рубежа, — сообщили в министерстве.

Там отметили, что за 10 лет отечественный аграрный экспорт увеличился в 2,6 раза и составил $43,5 млрд по итогам прошлого года против $17,1 млрд в 2013-м. Сегодня Россия направляет продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна, мороженой рыбы, занимает ведущие позиции по подсолнечному маслу и ряду другой продукции, заявили в Минсельхозе.

— По итогам 2023 года объем экспорта продукции АПК составил $43,5 млрд, из которых 88% пришлось на долю дружественных стран. Традиционно лидерами по объемам закупок являются Китай ($7,6 млрд), Турция (5,0), Казахстан (3,3), Белоруссия (2,8), Египет (2,5), — уточнили «Известиям» в министерстве.

Там также отметили, что наибольший рост в 2023 году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года демонстрируют экспортные поставки в Китай (+52,8%), Бангладеш (в 5,2 раза), Индию (+45,5%), Йемен (в три раза), Египет (+10,6%), Индонезию (в 5,9 раза), Кению (+96,2%), Мексику (в три раза), Пакистан (+40,5%) и Танзанию (в 4,1 раза).

— По итогам первого полугодия 2024 года экспорт продукции АПК составил $20,4 млрд, из которых 90% пришлось на долю дружественных стран. География поставок расширилась до 160 государств. Лидерство по объемам закупок не изменилось, — уточнили в министерстве.

Не учли спрос

США и другие страны, вводя санкции в отношении России, не учли потребность населения стран мира в продовольствии, поэтому результаты отечественного АПК закономерны, объяснил «Известиям» стремительный рост экспорта глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

— США и Европа, объявив санкции, не учли тот факт, что слишком много стран не зависят от них и нуждаются в продовольствии. Там кусок хлеба и стакан воды определяют способность выживать. И таких людей, которые по всему миру сегодня не доедают, миллионы. Конечно, торговать с Европой России было проще, но всё, что Бог не делает, к лучшему, — заявил политик.

По его словам, сегодня, несмотря на уже достигнутые высокие показатели в импортозамещении, перед страной президентом поставлены задачи к 2030 году по увеличению на 25% объемов производства и на 50% экспорта продукции.

— Совсем недавно Россия на $50 млрд продовольствия закупала, — напомнил депутат, отметив, что показатели АПК были бы еще выше, если бы он получал еще больше финансирования.

За последние десять лет Россия прошла путь от страны-импортера к статусу одного из ключевых мировых экспортеров: РФ занимает 17-е место в списке стран-экспортеров и с точки зрения масштабов аграрного экспорта находится на уровне таких стран, как Австралия и Аргентина, заявили «Известиям» в пресс-службе федерального центра «Агроэкспорт».

— Из 20 крупнейших экспортеров продовольствия и сельхозпродукции наша страна показывает самые высокие темпы роста — CAGR за 10 лет составил 10%, в то время как среднемировой — 3,3%. За последние годы российским АПК были достигнуты цели по самообеспечению базовыми аграрными продуктами, что позволило укрепить продовольственную безопасность и расширить поставки на зарубежные рынки, — уточнили в организации.

Высокую оценку работе по импортозамещению дали и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

— Продовольственный ассортимент российских торговых сетей сегодня на 85−90% обеспечен товарами отечественного производства, а в таких категориях, как молочные продукты и сыры, мясная продукция, хлебобулочные изделия, доля российских продуктов достигает 95−99%. Российская розничная торговля действительно не испытывает дефицита ни в одном продукте, — заявил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По его словам, вместе с тем по ряду направлений, например фруктов и ягод, по объективным причинам уровень обеспеченности собственными продуктами пока ниже порогового значения в 60%, определенного доктриной продовольственной безопасности.

— В силу климатических условий многие фрукты, а также такие продукты, как бананы, авокадо, орехи и кофе, нельзя вырастить в России, поэтому полного импортозамещения продовольствия достичь будет невозможно. В то же время по таким фруктам, как яблоки, груши и бахчевые, доля российского производства достаточно высокая. Растет и доля собственной обеспеченности тепличными овощами: мы более чем на 90% обеспечены собственными огурцами и почти на 70% — отечественными помидорами, — пояснил представитель бизнеса.

Высокие темпы развития российского АПК подтверждают данные платформы ООН Comtrade. Согласно им, Россия за время санкций нарастила экспорт сельхозпродукции в 2,7 раза.

— Достигнутый к 2024 году уровень сельхозпроизводства в России в значительной мере насыщает внутренний рынок (к концу 2023-го уровень самообеспеченности по основным продуктовым группам превышал 85%), что позволяет оценивать процессы импортозамещения в АПК как в целом успешные. Сельское хозяйство занимает одну из ведущих позиций по снижению зависимости от импорта среди всех секторов российской экономики, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По его словам, одно из наиболее успешных направлений — производство зерновых культур, обеспечивающее удовлетворение как внутренних потребностей, так и высокого спроса на эту продукцию за рубежом (в прошлом году доля зерна составила 37% от общего объема экспорта в денежном выражении).

— Среди направлений, в которых рост продовольственной безопасности позволил выйти на полную самообеспеченность, стоит отметить мясную отрасль (за минувшие 10 лет самообеспеченность по мясу сумела достичь 100%). Также наблюдается рост производства по молочной продукции (в особенности сыров и сливок). По овощам по итогам прошлого года удалось выйти на высокую самообеспеченность — на уровень, близкий к 90%, что позволяет постепенно снижать импорт, — уточнил эксперт.

«Известия» также направили запрос в профильные союзы и объединения сельхозпроизводителей с просьбой дать оценку развития отрасли в условиях санкций.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил: с точки зрения объемов экспорта есть положительный баланс.

— Мы начали развивать свое сельхозпроизводство и практически вышли на полное самообеспечение по многим категориям товаров. И это, безусловно, плюс. Хотя нельзя не отметить, что АПК сегодня является одной из самых дотируемых отраслей в стране, — отметил он.