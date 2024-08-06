Вперед, в новый 2008-й?

Август и сентябрь традиционно считаются худшими месяцами для фондового рынка, так произошло и в этот раз. Если говорить о рынке США, то совпало сразу несколько факторов: высокие оценки технологических компаний на фоне ожиданий от монетизации инвестиций в ИИ, финансовые отчеты, которые совпали с ожиданиями инвесторов, а рынку очень хотелось позитивного сюрприза, неожиданно слабая статистика по рынку труда. Стоит также отметить, что фундаментально рынок был дорог, а дорогой рынок падает «громче», чем обычно.