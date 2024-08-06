Вперед, в новый 2008-й?

Август и сентябрь традиционно считаются худшими месяцами для фондового рынка, так произошло и в этот раз. Если говорить о рынке США, то совпало сразу несколько факторов: высокие оценки технологических компаний на фоне ожиданий от монетизации инвестиций в ИИ, финансовые отчеты, которые совпали с ожиданиями инвесторов, а рынку очень хотелось позитивного сюрприза, неожиданно слабая статистика по рынку труда. Стоит также отметить, что фундаментально рынок был дорог, а дорогой рынок падает «громче», чем обычно.
Размер дефицита бюджета США и текущий сезон отчетности не показывают ухудшения показателей компаний, поэтому о рецессии говорить рано, а ожидания всегда могут измениться. Рынки, скорее, принуждают ФРС к снижению ставки. Последние годы регулятор снижал ставку только под давлением ухудшения макропоказателей и падения на фондовом рынке.
Распродажа произошла после повышения ставки (удорожания денег) в Японии и выхода данных о более высокой безработице в США. Оба фактора являются дезинфляционными и открывают регулятору простор для маневра.
Отметим, что ожидание рецессии в условиях высокой ставки и возможности ее снижения — это вариант для ФРС куда лучше, чем сценарий с вхождением в рецессию, сопровождающееся нулевой ставкой. Рынки это прекрасно понимают и ждут снижения. Мы считаем, что американский регулятор будет действовать в соответствии со своим планом, так как экстренное снижение ставки может дать рынкам неверный сигнал.
В ноябре в США пройдут выборы. Это хороший повод снизить ставку без излишней политической шумихи, но стоит отметить, что ни один американский президент не переизбирался на фоне падающего фондового рынка.
Несмотря на изолированность российского рынка, отечественные инвесторы обращают внимание на поведение глобальных рынков. Для нас также важна цена на нефть, которая тактически подогревается геополитикой на ближнем Востоке.
Резкое торможение деловой активности в США и Европе с большей вероятностью приведет к снижению цен на нефть в среднесрочной перспективе, что негативно для России.
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