Вклады стали выгоднее. Банк улучшил ставки по сберегательным продуктам

ПСБ улучшил условия по накопительному счету и вкладу в китайских юанях.
По накопительному счету «Про запас» в первые два месяца начисляется максимальный доход 19% годовых на сумму до 3 млн рублей. Такую ставку получают клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тысячи рублей. Снимать и пополнять денежные средства по накопительному счету можно без ограничений.
Также банк улучшил условия по вкладу «В юанях» на всех сроках привлечения. Теперь максимальная доходность по депозиту достигает 5% годовых при размещении средств на два года. При открытии вклада на полтора года ставка составит 4,9% годовых, на срок от одного года — 4,8%. Минимальная сумма размещения — 10 тысяч китайских юаней.
Ранее банк увеличил доходность по самым востребованным у клиентов вкладам «Мой доход» и «Сильная ставка». Повышенную ставку до 18% по депозиту «Сильная ставка» получают вкладчики, разместившие средства на срок 6 месяцев, при открытии вклада на год доходность составляет 17,5%, на три месяца — 17%.
По вкладу «Мой доход» повышенная ставка 17% годовых доступна при размещении средств на срок полгода. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1 п.п.
Вклады и накопительные счета можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная сумма любого рублевого вклада при открытии в офисе или в мобильном банке составляет 100 тысяч рублей, а для вклада «Мой доход» предусмотрено открытие через банкомат — минимальная сумма составит 10 тысяч рублей.