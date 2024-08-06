Вклады стали выгоднее. Банк улучшил ставки по сберегательным продуктам

По накопительному счету «Про запас» в первые два месяца начисляется максимальный доход 19% годовых на сумму до 3 млн рублей. Такую ставку получают клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тысячи рублей. Снимать и пополнять денежные средства по накопительному счету можно без ограничений.