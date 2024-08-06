В России проанализируют влияние семейной ипотеки на рынок

При необходимости кабмин и Банк России обязуются предоставить предложения по изменению условий льготной программы.
Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2024 года. В качестве ответственных лиц назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В июле Минфин продлил семейную ипотеку до 2030 года с новыми условиями. Согласно обновленным правилам, на семейную ипотеку по ставке до 6% теперь могут претендовать семьи минимум с двумя детьми, один из которых младше шести лет. На этом фоне спрос на программу упал на 22%.
До этого экономист назвал четыре главных минуса семейной ипотеки в 2024 году. Один из них — обязательная покупка жилья только у застройщика.