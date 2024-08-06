В Москве подорожал набор школьника

Львова добавила, что форма для спортивных занятий за год подорожала незначительно: спортивный костюм — на 4%, футболка — на 5%. Эксперт уточнила, что стоимость детских кроссовок за год выросла на 7%, в том числе из-за сокращения предложений привычных иностранных брендов. Экономист сказала, что товары завозятся по новым логистическим цепочкам, поэтому в цену теперь включены не только привычные перевозки, страховка и маркетинг, но и доставка. Она заметно усложнилась и стала дороже, в том числе из-за проблем с международными платежами.