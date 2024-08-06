В Думе предсказали падение цен на жилье в России

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева выразила надежду на снижение цен на жилье в России. В эфире Радио «Комсомольская правда» она отметила, что значительные объемы нераспроданных квартир могут привести к падению цен.
«Я искренне надеюсь, что действительно снижение цен произойдет, потому что не секрет, что рентабельность строительных компаний достаточно велика, по крайней мере, в крупных областных центрах. На мой взгляд, есть куда падать», — отметила она.
Она также упомянула, что еще до отмены льготной ипотеки рынок столкнулся с замедлением продаж.
По данным «Дом.рф», к концу 2023 года до 70% жилья оставалось нераспроданным. С отменой льготной ипотеки и повышением процентных ставок в июле продажи на первичном рынке упали в пять раз.