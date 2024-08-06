Туристы выпили. Эксперты объяснили рекордный рост производства пива

«Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что пиво пьют и в новых регионах, причем довольно активно, — поясняет глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, — К тому же сильным толчком к увеличению потребления является массовый внутренний туризм. Если перефразировать известную поговорку, то можно сказать, что сегодня “туризм без пива — деньги на ветер”.