Туристы выпили. Эксперты объяснили рекордный рост производства пива

Пик потребления пива в нашей стране еще впереди, так что все нынешние рекорды его производства можно считать промежуточными. Эксперты aif.ru объяснили, что толкает вперед спрос и производство пенного напитка в России.
По данным Росстата, за первые шесть месяцев этого года в России было произведено 451,4 тыс. декалитров пива. И это максимальный показатель с 2013 года, когда было выпущено 451,9 тыс. декалитров.
«Рост производства пива в России обусловлен несколькими причинами, — отмечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов. — Прежде всего — это фактор консолидации производства традиционного пива и сокращения ассортимента». Немаловажно, по его словам, и то, что ряд региональных производителей предлагают замену импортным брендам по вполне привлекательным ценам. Поэтому на полках вместо ряда импортных марок появились малознакомые региональные с отсылкой на зарубежные рецепты. Свою роль играет и развитие производства и потребления крафтового пива.
«Важно отметить, что, несмотря на санкции, импорт европейских марок пива сохранился, — продолжает эксперт. — Да, продукт этот подорожал, но все равно имеет своего потребителя». И все это, по его словам, совпало с теплой весной и жарким летом, когда спрос на пиво увеличивается.
«Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что пиво пьют и в новых регионах, причем довольно активно, — поясняет глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, — К тому же сильным толчком к увеличению потребления является массовый внутренний туризм. Если перефразировать известную поговорку, то можно сказать, что сегодня “туризм без пива — деньги на ветер”.
Наконец, в России, по его словам, сегодня растет потребление всей алкогольной продукции, как бы кто к этому факту не относился. Да и по производству пива 451 тыс. декалитров за полгода — далеко не рекордный показатель.
«Достаточно сказать, что если сейчас ежегодно производится около 800 млн. декалитров пива, то в самом благоприятном для отрасли 2007 году этот показатель составил 1,1 млрд. декалитров, — отметил эксперт. — То есть пивной отрасли еще есть, куда расти».
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