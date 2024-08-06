Сбербанк повысил ставки по депозитам «Лучший%» и «СберВклад»

По «СберВкладу» улучшены условия на сроках от трех до семи месяцев до 16,25% годовых с учетом всех надбавок. Максимальная ставка действует при открытии вклада на восемь или девять месяцев — 16,75% годовых. Для получения максимальной доходности нужно выполнить несколько условий: открыть вклад на сумму от ₽1 млн в «Сбербанк Онлайн», иметь действующие подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+», получать зарплату или пенсию на карту банка и выбрать выплату процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада — ₽100 тыс.