Сбербанк повысил ставки по депозитам «Лучший%» и «СберВклад»

Сбербанк с 6 августа повысил ставки по флагманскому вкладу «Лучший%» до 17,5% годовых и «СберВклад» до 16,75% годовых сроком до одного года с учетом всех надбавок.
По депозиту «Лучший %» максимальная ставка на сроке трех до семи месяцев составляет 17,5% годовых. Максимальная доходность 18% годовых на «новые деньги» (средств, которых не было на вкладах клиента в банке в последние два месяца) не изменилась и действует на сроки восемь и девять месяцев при выплате процентов в конце срока. Если забирать процентный доход каждый месяц, то максимальный ставка составит 17% годовых. Минимальная сумма вклада — ₽100 тыс.
По «СберВкладу» улучшены условия на сроках от трех до семи месяцев до 16,25% годовых с учетом всех надбавок. Максимальная ставка действует при открытии вклада на восемь или девять месяцев — 16,75% годовых. Для получения максимальной доходности нужно выполнить несколько условий: открыть вклад на сумму от ₽1 млн в «Сбербанк Онлайн», иметь действующие подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+», получать зарплату или пенсию на карту банка и выбрать выплату процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада — ₽100 тыс.
Средняя максимальная ставка в топ-10 банков в третьей декаде июля выросла до 17,11% годовых и превысила максимум апреля 2022 года.
На 6 августа средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 13,89% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 5 августа, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 16,08% (+0,27 п.п. по сравнению с 29 июля);
на шесть месяцев — 17% (+0,38 п.п.);
на год — 16,37% (+0,6 п.п.).
В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 5 августа предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 16,08%;
на шесть месяцев — 17,05%;
на год — 17,11%.
За последнюю неделю еще несколько крупных банков увеличили ставки по сберегательным продуктам:
ВТБ запустил новый накопительный ВТБ-счет с новой схемой зачисления процентов — на минимальный остаток с приветственной ставкой 20% годовых;
Альфа-Банк поднял приветственную ставку в первые два месяца по накопительному «Альфа-Счету» до 19% годовых;
Т-Банк (бывший Тинькофф Банк) улучшил условия по рублевым вкладам сроком два месяца — до 18% и 16% годовых без пополнения и с возможностью пополнения соответственно;
Московский кредитный банк увеличил доходность по вкладу «МКБ. Перспектива» до 21% годовых с капитализацией процентов и тратами по карте банка до ₽10 тыс. в месяц;
Росбанк добавил доходность по депозиту «Надежный Капитал» с опцией «Плюс» сроком на шесть месяцев до 21% годовых при открытии через онлайн-платформу «Финуслуги»;
Совкомбанк улучшил условия по вкладам «Выгодное лето с Халвой» сроком три, шесть месяцев и один год на 1 п.п. без изменения максимальной доходности 20% годовых и «Удобный» от двух месяцев до двух лет также на 1 п.п. с максимальной доходностью 19% годовых;
Промсвязьбанк увеличил приветственную ставку до 19% годовых по накопительному счету «Про запас» для новых клиентов на два полных месяца.
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