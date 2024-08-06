Рынок облигаций: когда пора бежать из флоатеров в «фиксы»?

Понимание инструментов долгового рынка — база инвестирования в облигации. Сейчас нас интересуют два конкретных инструмента: облигации с фиксированным купоном («фиксы») и с плавающим купоном («флоатеры»).
Инвестиционная стратегия в облигациях определяется макроэкономикой: если ставки будут расти, покупаем флоатеры; если ставки будут снижаться, покупаем фиксы. Это базовое правило!
В 2023 и 2024 годах мы наблюдали длинный цикл повышения ставок и тогда уместно было набирать флоатеры. Сейчас ключевой вопрос: когда же этот цикл закончится? Мы считаем — только во второй половине следующего года. В этом же году, крайне вероятно, грядет еще одно повышение ключевой ставки ЦБ, которое вызовет новый виток роста ставок в российской экономике. Чтобы защитить капитал, лучше держать его в флоатерах.
Как определить, что цикл роста ставок закончился?
В текущем цикле повышения ставок ЦБ сообщил о критериях, определяющих будущее повышение ключевой ставки в этом цикле:
· закрепление инфляции на текущем уровне или ее рост,
· отсутствие признаков снижения потребительской активности,
· увеличение жесткости рынка труда.
Сейчас все эти критерии реализуются в полной мере: годовая инфляция остается выше 9%. Поскольку Реализация проинфляционных рисков уже произошла.
Два сценария развития инфляционной картины
1. Если ставка большинства аналитиков на замедление кредитования и охлаждение спроса после приостановки программы льготной ипотеки оправдается, вдобавок к этому Минфин не будет смягчать бюджетную политику, инфляция на конец года может закрепиться в пределах 6,5%, а ЦБ может больше не повышать ставку.
2. Если инфляция будет ближе к 7% на конец года, ЦБ может повысить ставку еще на 2%.
Если инфляция замедляться не будет, период высоких ставок стоит переждать во флоатерах, депозитах и фондах ликвидности. Мы считаем, что даже в случае реализации риск-сценария и повышения ключевой ставки момент для продажи флоатеров против покупки фиксов наступит в первом полугодии 2025 года.
Как подбирать бумаги под каждый из этих сценариев?
В условиях высоких ставок — в этой парадигме мы будем жить при любом из сценариев еще полтора-два года — кредитные риски для закредитованных компаний растут, поэтому мы советуем фокусироваться на компаниях с долговой нагрузкой не выше 3х Net Debt / EBITDA и покрытием процентных платежей выше 3,5х EBITDA / Interest payments. Наиболее закредитованные отрасли также находятся под давлением: лизинговые и строительные компании, а также банки могут демонстрировать сильный рост процентных расходов. Особые риски несут банки с фокусом на розничном блоке.
Помимо низкой долговой нагрузки эмитент должен обладать конкурентными преимуществами. Наиболее простой пример — лидерство по издержкам, характерное для добывающих компаний.
Особенно важный сейчас фактор при подборе облигаций — оценка ликвидности бумаги. Мы рекомендуем выбирать флоатеры с объемом размещения не менее 5 млрд рублей, ежедневным оборотом от 0,1% объема выпуска в обращении и стабильным наличием в стакане бидов в объеме вашей позиции. Также совет — не держите в одной бумаге больше 5% вашего портфеля.
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