Рынок облигаций: когда пора бежать из флоатеров в «фиксы»?

В 2023 и 2024 годах мы наблюдали длинный цикл повышения ставок и тогда уместно было набирать флоатеры. Сейчас ключевой вопрос: когда же этот цикл закончится? Мы считаем — только во второй половине следующего года. В этом же году, крайне вероятно, грядет еще одно повышение ключевой ставки ЦБ, которое вызовет новый виток роста ставок в российской экономике. Чтобы защитить капитал, лучше держать его в флоатерах.