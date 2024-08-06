Рынки во вторник может ждать коррекционный отскок

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в коррекционный плюс вслед за улучшением настроений на зарубежных площадках. Волатильность в акциях и сырьевых товарах ввиду противоречивых экономических и геополитических факторов остается повышенной, а потенциальное восстановление от минимумов на данный момент скорее будет проходить в рамках технического отскока с рисками развития среднесрочного нисходящего движения в том числе за рубежом. Из крупнейшей экономики мира на прошлой неделе поступили тревожные сигналы, нивелировать которые в моменте могли бы другие обнадеживающие макроэкономические данные или экстренные действия ФРС, о которых на рынках стали говорить в последние сессии.