Рынки во вторник может ждать коррекционный отскок

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 2,6−3,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжал обновлять многонедельные минимумы, но отвоевал существенную часть внутридневных потерь после того, как статистика понедельника показала расширение активности в секторе услуг США в июле как по индикатору PMI, так и ISM. В целом американские биржи подтверждают риски развития среднесрочного нисходящего тренда ввиду актуализации опасности перехода крупнейшей экономики мира к рецессии.
На торгах в Азии с утра вслед за вчерашними продажами преобладают коррекционные настроения. Японский Nikkei 225 подскочил на 10%, но не отвоевал всех потерь предыдущего дня. Австралийский ASX 200 прибавил 0,4% после сохранения процентной ставки Резервным банком страны на уровне 4,35% с умеренно жестким сигналом на ближайшие заседания. Китайские индексы в основном повышаются в пределах 0,5%, ожидая выхода важных макроэкономических данных по стране позже на неделе. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%, пытаясь устоять выше поддержки 16 600 пунктов.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,4% и 1,6% соответственно, отвоевав часть внутридневных потерь вслед за обновлением минимумов с 2023 года. Рублевый индикатор устоял немногим выше 2800 пунктов, а долларовый РТС — выше 1030 пунктов. Индекс Мосбиржи при этом находится в зоне краткосрочной перепроданности, что увеличивает шансы развития коррекционного восстановления с ближайшими сопротивлениями 2870 пунктов и 2900 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился на 0,7%, достигнув отметки 11,84 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 84,94 ₽ и 93,04 ₽ соответственно, отразив ослабление доллара и укрепление евро по сравнению с пятничными значениями. Минфин РФ в понедельник сообщил, что с 7 августа уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу почти в 5 раз, до 1,12 млрд руб в день.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в коррекционный плюс вслед за улучшением настроений на зарубежных площадках. Волатильность в акциях и сырьевых товарах ввиду противоречивых экономических и геополитических факторов остается повышенной, а потенциальное восстановление от минимумов на данный момент скорее будет проходить в рамках технического отскока с рисками развития среднесрочного нисходящего движения в том числе за рубежом. Из крупнейшей экономики мира на прошлой неделе поступили тревожные сигналы, нивелировать которые в моменте могли бы другие обнадеживающие макроэкономические данные или экстренные действия ФРС, о которых на рынках стали говорить в последние сессии.
События дня:
- розничные продажи еврозоны в июне (12.00 мск)
- внешнеторговый баланс США в июне (15.30 мск)
- ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
- квартальные результаты Caterpillar, Uber Tech, Airbnb, Yum! Brands, Devon Energy, Mosaic, Wynn Resorts
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