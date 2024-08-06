Распределение доходов от акцизов на нефть продлят до 2030 года

«Правительству Российской Федерации… принять решение по продлению до 2030 года механизма распределения доходов от акцизов на производимые на территории Российской Федерации автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, предполагающего зачисление 25,1% соответствующих доходов в федеральный бюджет и 74,9% — в бюджеты субъектов Российской Федерации, при этом 25,1% доходов через Федеральный дорожный фонд направляются в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде субсидий на осуществление дорожной деятельности», — говорится в поручении.