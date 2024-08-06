Путин поручил перейти с 2025 года на экономически обоснованные ставки экологического сбора

Глава государства также поручил представить предложения о возможности участия всех заинтересованных субъектов РФ в реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Чистый воздух», в том числе в эксперименте по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.