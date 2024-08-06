Путин поручил перейти с 2025 года на экономически обоснованные ставки экологического сбора

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить установление экономически обоснованных размеров ставок экологического сбора. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить установление начиная с 2025 года экономически обоснованных размеров ставок экологического сбора», — говорится в документе. Срок исполнения поручения — 1 сентября 2024 года.
Глава государства также поручил представить предложения о возможности участия всех заинтересованных субъектов РФ в реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Чистый воздух», в том числе в эксперименте по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
Путин также поручил правительству и комиссии Госссовета по направлению «Экологическое благополучие» обеспечить внесение изменений в законодательство, направленных на создание «механизма экономически обоснованного регулирования деятельности по извлечению вторичных ресурсов из твердых коммунальных отходов, обезвреживанию и утилизации органической части таких отходов, включая ведение учета при осуществлении этой деятельности», а также совершенствование регулирования обращения с отходами строительства.
«С учетом ранее данных поручений разработать дополнительные меры государственной поддержки и стимулирования производства товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг с использованием вторичных ресурсов и вторичного сырья в целях обеспечения устойчивого спроса на продукцию и материалы, изготовленные с использованием таких ресурсов и сырья, в различных отраслях экономики, включая дорожное строительство», — также говорится в документе.