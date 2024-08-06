Поставки трубопроводного газа из России в Европу взлетели

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на отчет Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщило о росте поставок российского трубопроводного газа в Европу на 24 процента по итогам первой половины 2024 года. В свою очередь, согласно данным ENTSOG, за этот период времени экспорт данного вида топлива из РФ в ЕС вырос на 27 процентов и достиг уровня 15,4 миллиарда кубометров.