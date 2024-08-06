Нефтегазовые доходы бюджета выросли в годовом и месячном сравнении

Доходы федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в июле составили 1,079 трлн руб., превзойдя базовый уровень. Напомним, с этого года этот условный уровень, минимально необходимый Минфину для закрытия бюджетных обязательств, определяется из цены отсечения нефти в $60 за баррель — на июль «база» была определена Минфином в размере 985 млрд руб. Поступления сверх этого порога (94,5 млрд руб. в июле) учитываются как дополнительные нефтегазовые доходы и после сальдирования с прогнозными цифрами на отчетный месяц должны направляться в резервы. Месяц назад Минфин ожидал, что допдоходов в июле будет больше — 145 млрд руб. «Недобор» он объяснил в основном возвратами платежей компаниям по вывозной таможенной пошлине на газ.
В целом за семь месяцев 2024 года нефтегазовые поступления составили 6,777 трлн руб. (на 62% больше, чем годом ранее) при плане на год в 10,985 трлн руб. (и увеличении к 2023 году на 24%). Таким образом, пока промежуточные темпы прироста нефтегазовых доходов заметно превышают заложенный среднегодовой показатель.
Отдельно в июле 2024 года к этому же месяцу 2023 года поступления выросли ровно на треть, на 33%. Прежде всего это произошло из-за удорожания нефти: долларовая стоимость барреля Urals за год выросла на 26% — с $55,45 в июне 2023-го до $69,58 в июне 2024 года (в июне — потому, что компании рассчитывают налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).
К предыдущему месяцу, к июню 2024-го, нефтегазовые доходы в июле тоже заметно выросли — сразу на 45%. Но причина здесь иная — календарный фактор.
В июле бюджет пополнили поступления налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Сумма этого налога составила 497 млрд руб., июльская же прибавка всех нефтегазовых доходов относительно июня была меньшей — 333 млрд руб.
В такой ситуации неудивительно, что Минфин зафиксировал некоторое снижение главного по сборам нефтегазового налога, НДПИ, — с 1,024 трлн в июне до 944 млрд руб. в июле. Это снижение несколько компенсировало уменьшение возвратных выплат нефтяным компаниям из бюджета по топливному демпферу, которые сократились с июньских 158,1 млрд до 142,5 млрд руб., и по субсидии нефтепереработчикам — с 150,6 млрд до 134,5 млрд руб.
Поскольку в августе Минфин вновь ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, 5 августа он также объявил о покупке валюты (юаней) и золота в резервы.
По сообщению ведомства, на такие операции с 7 августа по 5 сентября будет направлено 24,65 млрд руб. (по 1,1 млрд руб. ежедневно — минимум с января этого года, когда валюта не покупалась, а продавалась). Это в пять раз меньше, чем было в предыдущий месяц (5,4 млрд руб.). Впрочем, с учетом ранее объявленных Банком России продаж для зеркалирования расходов из ФНБ на сумму 8,4 млрд руб. в день, в итоге регулятор в этот период будет не покупать, а по-прежнему продавать валюту на рынке — в объеме 7,3 млрд руб. в день. Это больше, чем в предыдущий месяц (3 млрд руб.), но, по мнению экспертов, недостаточно, чтобы оказать заметное влияние на курс рубля — например, дневной объем только биржевых торгов юанями, как следует из данных Мосбиржи, в минувшую пятницу, 2 августа, составлял 104 млрд руб.