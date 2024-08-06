Нефтегазовые доходы бюджета выросли в годовом и месячном сравнении

По сообщению ведомства, на такие операции с 7 августа по 5 сентября будет направлено 24,65 млрд руб. (по 1,1 млрд руб. ежедневно — минимум с января этого года, когда валюта не покупалась, а продавалась). Это в пять раз меньше, чем было в предыдущий месяц (5,4 млрд руб.). Впрочем, с учетом ранее объявленных Банком России продаж для зеркалирования расходов из ФНБ на сумму 8,4 млрд руб. в день, в итоге регулятор в этот период будет не покупать, а по-прежнему продавать валюту на рынке — в объеме 7,3 млрд руб. в день. Это больше, чем в предыдущий месяц (3 млрд руб.), но, по мнению экспертов, недостаточно, чтобы оказать заметное влияние на курс рубля — например, дневной объем только биржевых торгов юанями, как следует из данных Мосбиржи, в минувшую пятницу, 2 августа, составлял 104 млрд руб.