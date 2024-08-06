Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

Парк китайских легковых машин в России достиг 1,86 млн единиц, увеличившись в 2024 году на 28,3%. Таким образом, доля брендов из Поднебесной выросла до 4%. По прогнозам аналитиков, при такой тенденции через несколько лет китайские автомобили войдут и в топ-5 отечественного рынка, обойдя французские (6%) и американские (7%) машины.