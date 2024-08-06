Назван топ-5 покупателей продовольствия у России

Импорт составил $7,6 млрд. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минсельхоз РФ.
Второе место заняла Турция. В прошлом году страна закупила у РФ продовольствия на $5 млрд. Тройку лидеров замыкает Казахстан с $3,3 млрд.
В топ-5 стран по импорту российского продовольствия в 2023 году также вошли Белоруссия и Египет. Объемы закупок составили $2,8 млрд и $2,5 млрд соответственно.
Россия на сегодняшний день поставляет продовольствие более чем в 160 стран и является мировым лидером по экспорту пшеницы, гороха, ячменя и мороженой рыбы.
До этого сообщалось о резком росте экспорта российской пшеницы в Китай. За первые шесть месяцев 2024 года поставки подскочили более чем в 8 раз.