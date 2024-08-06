МФО под запрет: возможна ли жизнь без микрокредиторов

Кредиты МФО выдаются под проценты, которые намного превышают банковские. Это главное отличие между банками и такими компаниями. Еще из отличий с банками — в МФО меньше требований к заемщику, поэтому займ выдается быстро, но на «драконовских» условиях — долг «копится» не по дням, а буквально по часам, и возвращать придется с большими процентами.
Как считает Валентина Матвиенко, из-за таких организаций люди «попадают в реальную кабалу».
В ответ на это глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что официальные микрофинансовые организации не имеют права выдавать кредиты, начислять проценты и пени больше определенного уровня, который установлен законом. «Если мы запретим сейчас легальные, контролируемые микрофинансовые организации, то они уйдут в тень», — предупредила Эльвира Набиуллина.
Кабала и грамотность
Микрофинансовые организации достаточно прочно вошли в жизнь различных категорий лиц, отметила экономист, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. Как она пояснила, микрокредитование позволяет гражданам и малому бизнесу быстро получать небольшие займы на короткие сроки. Из-за того, что получить такой займ проще, чем в банке, население и предприниматели часто пользуются такими займами, согласно статистике.
«Самая большая проблема МФО — высокие ставки по кредитам. Максимальный размер ставки составляет 0,8% в день. Это 292% годовых», — подчеркнула она.
По мнению Ольги Гогаладзе, отдельные категории лиц могут злоупотреблять такими займами, что действительно, как и сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, загоняет людей в реальную кабалу. Но, как считает экономист, проблема лежит не в существовании МФО, а в низкой финансовой грамотности населения.
В такой ситуации проблема не решиться, а лишь усугубится. «Более реальный вариант — сделать рынок прозрачным и достаточно урегулированным, что сохранит небольшое количество надежных МФО и не приведет к разрастанию теневого сектора микрозаймов», — считает она.
Запретить или регулировать
Заявления о полном запрете МФО звучали неоднократно, но мегарегулятор не спешит принимать столь радикальное решение, напомнила к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
МФО получают право работать только после внесения в государственный реестр и действуют под надзором мегарегулятора, отметил он. Кроме того, как отметила Мери Валишвили, максимально возможные проценты и сумма переплаты неоднократно снижалась законодательно и сейчас составляет не более 0,8% в день и предельный размер задолженности по процентам не может превышать 1,3 от суммы займа. Также МФО обязаны учитывать показатель предельной долговой нагрузки заёмщика и отказывать в ссуде, если этот показатель выше 50%.
«Таким образом, Банк России защищает права заёмщиков и достаточно жёстко ограничивает “аппетиты” кредиторов», — считает экономист.
Если предположить, что деятельность МФО признают незаконной, то, по ее мнению, это вызовет мгновенную реакцию рынка.
При отсутствии легальных микрокредиторов откроется поле для деятельности мошенников в лице черных кредиторов, а Банк России не сможет контролировать ситуацию и последствия будут куда более тяжелыми. МФО крайне важны как субъект кредитования лиц с невысоким доходом и на небольшой срок, а также в ситуациях, когда коммерческие банки отказывают в выдаче ссуды.
Как полагает Мери Валишвили, вместо запрета МФО, учитывая особенности развития российского финансового рынка и общей социально-экономической ситуации, возможно Банк России вновь пересмотрит максимальные процентные ставки по микрокредитам и усовершенствует законодательство для повышения защиты прав заёмщиков.
Микрозаймы будут расти
В «Цифра брокер» полагают, что глава Совета Федерации все-таки имела в виду деятельность нелегальных организаций на микрофинансовом рынке, которые работают вне правового поля, а значит не имеют никакого отношения к регулируемому рынку МФО.
На сегодняшний день деятельность микрофинансовых организаций строго зарегулирована и прозрачна, подчеркнули в «Цифра брокер». Регулируемые МФО представляют кредитования в сегменте «займов до зарплаты», которые позволяют оперативно закрыть потребности в займе «в моменте», воспользовавшись для этого получением небольшого кредита (10−30 тыс. рублей), а также осуществить покупку товаров в рассрочку на маркетплейсах. С точки зрения регулируемого рынка — кредитование МФО мало чем отличается от классического кредитования, например, в секторе pos-кредитов, за исключением меньших сумм лимитов, более коротких сроков кредитования и, как следствие, более высоких ставок, пояснили в «Цифра брокер».
Это будет, в том числе связано с ужесточением макропруденциальных требований к банкам, что приведет к снижению доступности кредитов для населения, но не исключит потребность россиян в заемных средствах, поэтому произойдет переток части средств из банковских кредитов в займы МФО.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Иван Белов