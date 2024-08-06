МФО под запрет: возможна ли жизнь без микрокредиторов

МФО получают право работать только после внесения в государственный реестр и действуют под надзором мегарегулятора, отметил он. Кроме того, как отметила Мери Валишвили, максимально возможные проценты и сумма переплаты неоднократно снижалась законодательно и сейчас составляет не более 0,8% в день и предельный размер задолженности по процентам не может превышать 1,3 от суммы займа. Также МФО обязаны учитывать показатель предельной долговой нагрузки заёмщика и отказывать в ссуде, если этот показатель выше 50%.