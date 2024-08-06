Каким будет курс рубля 7 августа 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник начал торги бодрым отскоком в унисон с мировыми площадками, во второй половине дня покупатели растеряли инициативу. Причиной этому могла послужить ценовая неуверенность в нефти, котировки которой после попытки роста опустились в минус. Кроме того, рубль остается практически непоколебимым, его сила сдерживает сентимент в отношении бумаг экспортеров.
Импульс восстановления мировых площадок замедлился, американские индексы стартовали разнонаправленно. Объём производственных заказов в Германии в июне неожиданно вырос на 3,9% м/м, прогнозировалось +0,4%.
Из важной экономической статистики среды выделим данные по торговому балансу Китая за июль и объему промышленного производства Германии в июне. В рамках сезона квартальных отчетностей на американском рынке финпоказатели представят Walt Disney, CVS Health Corp, Glencore, SoftBank Group. Важных корпоративных новостей на российском рынке в середине недели не ожидается.
При улучшении конъюнктуры российские акции могут показывать быстрое восстановление. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 августа — 2785−2885 п.
На российском валютном рынке во вторник удерживалось относительное равновесие. Биржевой юань курсировал вокруг 11,8 ₽, доллар (на базе индикаторов срочного рынка) — у 86, официальный курс рубля к доллару на завтра установлен ЦБ на уровне 85,16. Рубль поддержала новость об увеличении роста валютных интервенций в августе, объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила вырастет более чем вдвое — с 3 до 7,3 млрд рублей в день. Высокие ставки также априори играют в пользу рубля. Восстановление импорта при этом, по-видимому, происходит медленно и неравномерно, что отражается в слабом спросе на инвалюту со стороны импортеров. Тем не менее, импорт будет в любом случае восстанавливаться, а с ним — и спрос на валюту. К концу августа юань может пробить вверх отметку 12, а доллар — подойти к 90. Краткосрочно же ожидаем 11,75−11,95 рублей по юаню и 84−87 по доллару.
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