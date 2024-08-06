«Крест смерти» обнаружили на графике биткоина

Как отмечает РБК, на текущий момент 50-дневная скользящая средняя цены биткоина находится на уровне 62,332 тысячи долларов и падает, что указывает на потенциальное пересечение с 200-дневной скользящей средней на уровне 61,605 тысячи долларов.