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«Крест смерти» обнаружили на графике биткоина

На графике криптовалюты Bitcoin обнаружили фигуру «крест смерти», сообщает «РБК-Крипто».

Источник: Reuters

Фигуру под названием «крест смерти» (Death Cross) обнаружили аналитики на графике самой популярной криптомонеты. Об этом сообщает «РБК-Крипто» со ссылкой на Coindesk.

«“Крест смерти” в техническом анализе формируется, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает сверху вниз 200-дневную скользящую среднюю. Этот паттерн указывает на возможное снижение стоимости актива», — говорится в материале.

Отмечается, что появление такой фигуры вызывает волнение среди участников, несмотря на то, что не всегда предсказывает изменения цен.

Как отмечает РБК, на текущий момент 50-дневная скользящая средняя цены биткоина находится на уровне 62,332 тысячи долларов и падает, что указывает на потенциальное пересечение с 200-дневной скользящей средней на уровне 61,605 тысячи долларов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Анастасия Селезнева