«Крест смерти» обнаружили на графике биткоина

Фигуру под названием «крест смерти» (Death Cross) обнаружили аналитики на графике самой популярной криптомонеты. Об этом сообщает «РБК-Крипто» со ссылкой на Coindesk.
«“Крест смерти” в техническом анализе формируется, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает сверху вниз 200-дневную скользящую среднюю. Этот паттерн указывает на возможное снижение стоимости актива», — говорится в материале.
Отмечается, что появление такой фигуры вызывает волнение среди участников, несмотря на то, что не всегда предсказывает изменения цен.
Как отмечает РБК, на текущий момент 50-дневная скользящая средняя цены биткоина находится на уровне 62,332 тысячи долларов и падает, что указывает на потенциальное пересечение с 200-дневной скользящей средней на уровне 61,605 тысячи долларов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Анастасия Селезнева