Knight Frank назвал страну, где ожидается самый большой прирост богачей

Как в апреле писал Bloomberg со ссылкой на прогнозы ведущих инвестиционных банков, Индия может уже к 2028 году обогнать Китай по темпам экономического роста. Так, в базовом сценарии к концу этого десятилетия темпы роста экономики Индии ускорятся до 9%, а Китая — замедлятся до 3,5%. При самом пессимистичном сценарии, который предполагает рост индийской экономики на 6,5%, Индия сможет обогнать Китай в 2037 году.