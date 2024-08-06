Как с 1 августа работает норматив завещания цифрового рубля

Как правило, такое распоряжение составляется в письменной форме в банке, в котором находится счет и оно имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
Более подробный порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями, по словам юриста, будет определяться правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.
Наследник по завещательному распоряжению сможет получить цифровые рубли до истечения шести месяцев с момента открытия наследственного дела для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя.
Банк России при наличии цифровых рублей, учитываемых на счете цифрового рубля наследодателя, обязан по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.
При этом, размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто тысяч рублей.
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Елена Рогачева