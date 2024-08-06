Как мировые финансовые рынки будут отыгрывать японский кризис

«Черный» понедельник в Японии не получил значимого продолжения на европейском и американском фондовых рынках. Ведущие индексы этих регионов снизились всего на 1,4−2%. Тем не менее эксперты указывают на высокие риски рецессии в США и слабость экономики Китая, что несет негативные последствия для всего мира, в том числе для товарных рынков. В наибольшей степени это сказывается на российском фондовом рынке с его высокой сырьевой составляющей. Впрочем, эксперты считают, что текущая неделя будет решающей для рынков, в том числе с точки зрения реакции властей развитых стран.