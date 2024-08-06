Как мировые финансовые рынки будут отыгрывать японский кризис

Резкое падение азиатских фондовых индексов в начале дня в понедельник, 5 августа, хотя и повлияло негативно на другие площадки, однако не столь драматично. Если японский индекс Nikkei 225 закрылся на 12,4% ниже значения пятницы, южнокорейский индекс KOSPI потерял 8,8% (оба обновили минимумы с 18 января 2024 года), тайваньский индекс TWII обвалился на 8,4% (минимум с 6 июня 2024 года), то европейские и американские фондовые индикаторы вели себя более сдержанно. К середине торгов ведущие европейские индексы — британский FTSE100, немецкий DAX, французский CAC 40 — опускались более чем на 3%, а к закрытию сессии показали снижение на 1,4−2%.
На американском рынке NASDAQ Composite при открытии торгов падал более чем на 6%, а S&P 500 — более чем на 4%, но к 22:30 уже показывали снижение 3,6% и 3,2% соответственно. Причем от исторических максимумов, достигнутых в июле, нынешние их значения отделяли 10% и 5% соответственно.
Индекс Московской биржи также потерял всего 2,4%, откатившись до отметки 2828,72 пункта. Однако он обновил минимум с июля 2023 года, а от исторического максимума, достигнутого в мае, потерял почти 20%.
Аналитики «Солид Брокер» указывают, что последнее падение фондовых рынков связано с рядом факторов. Так, макроэкономические данные из США, в частности по занятости, и активность покупателей свидетельствуют об угрозе рецессии. На рецессию также указывает и резкое снижение уровня личных сбережений в США из-за долгого периода высоких трат, связанных с пандемией, затем безработица и высокая ставка, которая вызвала рост уровня просрочек по кредитным картам, указывают аналитики компании. При этом снижение потребления в США — это угроза для мировых производителей товаров, от нефти до чипов, считают они.
Кроме того, текущая распродажа обусловлена довольно высокой оценкой акций технологического сектора, слабостью китайской экономики, изменениями монетарной политики в Японии, перечисляет заместитель директора по инвестициям General Invest Михаил Смирнов. При этом рост глобальных рынков (индекс S&P 500 вырос на 9,2% с начала года) преимущественно обусловлен ростом семи крупнейших высокотехнологичных компаний (Apple, Alphabet, Amazon, Google и др.). Если их исключить из индекса, то рост рынка с начала года составляет всего несколько процентов, указывает он.
При этом негативная динамика цены на нефть означает, что «риски по замедлению глобальной экономики (которые ведут к падению спроса и цен на энергоносители.— “Ъ”) существенно перевешивают эффекты от потенциальной эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке (ведет к росту цен на нефть.— “Ъ”)», — указывает руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.
По данным Investing, стоимость нефти Brent на спот-рынке в понедельник опускалась ниже $75 за баррель, минимума с декабря 2023 года. Даже с учетом восстановления в конце торгов стоимость нефти потеряла за последний месяц более 12%.
Негативным фактором для инвесторов служат и продолжающиеся распродажи ценных бумаг одним из богатейших людей мира Уорреном Баффеттом. В конце второго квартала 2024 года доля наличных в портфеле его компании Berkshire Hathaway достигла рекордного значения в $277 млрд. При этом миллиардер в последнее время активно продавал акции Apple (на $76 млрд), Bank of America (на $2,3 млрд).
Кроме того, индекс VIX (Volatility Index, индикатор, характеризующий нестабильность рынка) на открытии торговой сессии в понедельник поднимался до 65 пунктов. В предыдущий раз столь же резкий взлет индекса волатильности наблюдался в марте 2020 года — это было начало пандемии коронавируса, и тогда многие страны «ушли на карантин», отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, за более чем двадцатилетнюю историю индекс лишь 11 раз превышал уровень 50 пунктов. При этом, по ее словам, в девяти из предыдущих десяти случаев скачки до этого уровня «совпадали со значимым среднесрочным минимумом».
Поэтому эксперты говорят, что текущая неделя на мировых валютных и фондовых рынках может быть решающей.
«Либо мы видим локальный risk-off, либо это начало нового среднесрочного тренда», — считает господин Потавин. «Активная фаза распродаж может закончиться к середине недели, но напряженность на рынках может сохраняться до очередного симпозиума в Джексон-Хоул (ежегодная трехдневная встреча руководителей мировых центробанков, инвестбанкиров с представителями ФРС.— “Ъ”) в конце месяца», — считают в «Го Инвест».
Корреляция между рынками различных стран усиливается в период глобальных шоков, к которым относятся рост вероятности замедления экономики США и ее потенциальное вхождение в рецессию, говорит господин Ванин. Российский фондовый рынок, по его словам, остается в высокой степени изолированным от международных индексов вследствие внешнеторговых ограничений на отечественную экономику. Однако риски глобальных шоков все равно находят свое отражение на отечественных торговых площадках, так как существенная часть компаний продолжает работать на международных рынках, поставляя энергоресурсы и удобрения, подчеркнул эксперт.
Колебания на фондовых рынках и изменение цен на сырьевые товары могут негативно повлиять на российский рынок, указывает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Полина Щукина. В частности, индекс Московской биржи почти на 50% состоит из акций нефтегазовых компаний. К этому добавляется высокая ключевая ставка ЦБ, которая снижает аппетит к риску у российских инвесторов.
Вместе с тем такие распродажи являются признаками разворота тренда, считают эксперты «Солид Брокера». Индекс Московской биржи практически достиг уровня 2800 пунктов, который выступает сильной поддержкой. Если в ближайшие дни этот уровень пробит не будет, то можно ожидать разворота индекса, так как большая часть негатива уже в цене, считают в инвесткомпании.