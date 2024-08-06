ФАС сняла претензии к Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что маркетплейс Wildberries исполнил все указания предупреждения, которые ведомство выдало компании 9 апреля. Претензии к Wildberries сняты.
«Компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. Теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов», — говорится в сообщении на сайте ФАС.
Wildberries также отменил штрафные санкции за взлом личного кабинет и запрет продавцам размещать контактную информацию. Кроме того, компания ввела критерии недобросовестных действий продавцов, которые могут стать причиной приостановки выплат по договору.
ФАС считает, что исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка. В сообщении службы также указано, что изменения позволят повысить качество услуг и будут способствовать формированию прозрачных условий торговли для продавцов.
В апреле антимонопольная служба выдала предупреждение Wildberries в связи с большим количеством обращений граждан и организаций. Тогда ФАС обращала внимание, что тарифы компании на логистические услуги подвергаются «практически ежедневному изменению».
О деятельности Wildberries — в тексте «Мой домен — моя крепость».