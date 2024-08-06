ФАС сняла претензии к Wildberries

«Компания отчиталась об изменениях, внесенных в оферту. Теперь в ней отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и для одностороннего расторжения договора. Детализирована процедура приемки товаров и введена система фиксации тарифов», — говорится в сообщении на сайте ФАС.