Эксперты раскрыли, почему россияне перешли на «статусное» мясо

В 2023 году среднее потребление мяса на человека составило 80 кг.
С 2014 года потребление мяса неуклонно растет, даже в те годы, когда снижались располагаемые доходы населения, потребление мяса увеличивалось как одного из наиболее экономически доступных продуктов. В этом году мы превысим даже средний уровень потребления в богатых странах, выйдем на 83 кг на человека в год.
Кроме того, по прогнозам, в следующем году потребление мяса птицы и свинины будет на одинаковом уровне благодаря доступности этих видов мяса.
По данным НМА, в 2024 году производство мяса птицы достигнет 5,3 млн тонн (в 2023 году — 5,27 млн тонн), свинины — 4,95 млн тонн (против 4,729 млн тонн), говядины — 1,67 млн тонн (против 1,648 млн тонн). Россия занимает 4-е место в мире по производству мяса птицы и свинины, входя в топ-10 по производству говядины.
Значительные успехи есть в производстве мяса индейки — Россия занимает второе место в мире. Юшин отметил, что страна практически не импортирует мясо индейки и является единственным его поставщиком на китайский рынок. С момента введения продэмбарго в 2014 году производство индейки выросло с 100 тысяч тонн до 422 тысяч тонн в 2023 году и прогнозируется на уровне 440 тысяч тонн в 2024 году.
Изменился и внешний торговый оборот мяса и мясных продуктов. В 2014 году импорт достигал почти 2 млн тонн, а экспорт — всего 135 тысяч тонн. В 2023 году экспорт мяса вырос до 800 тысяч тонн, импорт сократился до 640 тысяч тонн. При учете всех видов мяса и мясных изделий, экспорт на мировой рынок в прошлом году достиг 1 млн тонн на сумму $2 млрд. По словам Юшина, на протяжении последних четырех лет Россия является нетто-экспортером мяса.
Юшин также заявил, что рынок Китая открывает большие возможности для российских производителей и может стать ключевым партнером. Не менее важно укреплять сотрудничество в мясной сфере со странами Южной Азии и Африки.
6 августа 2014 года президент России издал указ № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», который ознаменовал введение продэмбарго. Согласно этому указу, был установлен запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Россию из стран, поддержавших антироссийские санкции, введенные после присоединения Крыма. В перечень попавших под запрет товаров вошли, среди прочего, мясо и мясные изделия.
Нина Лютикова