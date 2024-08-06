Эксперты раскрыли, почему россияне перешли на «статусное» мясо

Изменился и внешний торговый оборот мяса и мясных продуктов. В 2014 году импорт достигал почти 2 млн тонн, а экспорт — всего 135 тысяч тонн. В 2023 году экспорт мяса вырос до 800 тысяч тонн, импорт сократился до 640 тысяч тонн. При учете всех видов мяса и мясных изделий, экспорт на мировой рынок в прошлом году достиг 1 млн тонн на сумму $2 млрд. По словам Юшина, на протяжении последних четырех лет Россия является нетто-экспортером мяса.