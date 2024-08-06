Эксперт объяснила, почему нужно внимательно читать уведомления от банка

Также, по ее словам, стоит помнить о возможности установить лимиты и ограничения по платежным картам в «Настройках карты» в соответствующем блоке приложения банка. «Лимит может быть установлен как на платежи в месяц, так и на разовую операцию. Ограничения в большинстве своем касаются оплат в интернете и снятия наличных в банкоматах — по всем параметрам можно установить запрет. Будет не лишним настроить такие ограничения своим близким», — советует специалист.