Цены дали задний ход: новые машины за год подешевели на 6%

СКИДКИ И БОНУСЫ.
Продукты, одежда, бытовая техника, бензин — казалось бы, всё только и делает, что дорожает. А вот и нет! Пока остальные товары растут в цене, стоимость машин снижается. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». Причем цены идут вниз все семь месяцев текущего года. В итоге, если в июле 2023-го автомобили в среднем продавались за 3,8 млн рублей, теперь — «всего» за 3,57 миллиона. Минус 6% за год!
— Начнем с того, что год назад мы в принципе уперлись в потолок в плане цен, и продажи на рынке практически остановились, — рассуждает автоэксперт Андрей Ломанов. — Снижение стоимости автомобилей было логичным шагом, чтобы хоть как-то оживить спрос.
Напомним, что продажи с начала года выросли на 72% — по данным агентства «Автостат» с января по конец июля в стране было реализовано 855 561 новых машин (против 497 439 за аналогичный период 2023-го). Причем в июле своих покупателей нашло на 9,5% больше автомобилей, чем в июне. То есть, рынок продолжает набирать обороты.
— Но затоваривание сохраняется — склады и стоянки дилеров забиты, — продолжает Андрей Ломанов. — А осенью ожидается серьезное повышение утилизационного сбора (заградительная пошлина для импортных авто, — Ред.). И, как следствие, рост цен. Дилеры вынуждены бороться за покупателя прямо сейчас и делают это всеми возможными способами — предлагая скидки, бонусы, подарки.
Любопытно, что в некоторых регионах снижение цены оказалось куда более существенным, чем в среднем по России. Так, в Карелии и Брянской области машины подешевели на 21−23%. А вот в Москве стоимость новых авто даже выросла — на 1%. И по-прежнему остается самой высокой в стране — 4,56 миллиона. Правда, эксперты поясняют, что речь именно о средней цене всех доступных к продаже моделей. Условно говоря, в столице можно купить новый Mercedes или Audi, которые привозят по параллельному импорту, а в Брянске — нет. Отсюда и разница в цифрах.
Что касается конкретных моделей, то заметнее всего снизились цены на премиальные электрокары Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6. А вот самая популярная иномарка страны Haval Jolion (с начала года продано 43 511 машин) после недавнего рестайлинга, наоборот прибавила в цене 2,2% и замкнула десятку самых подорожавших автомобилей (см. «Только цифры»). Все остальные машины в списке подорожавших — представители покинувших Россию брендов.
ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
При этом ряд экспертов предлагает не обольщаться насчет падения цен.
— Я не думаю, что реальная цена снизилась, — рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Исследование показывает так называемую иллюстративную стоимость. То есть предложения, которые дилеры используют в рекламе и на официальных сайтах, дабы привлечь покупателя в салон. Далеко не всегда вы сможете купить автомобиль именно по этой цене. Окажется, что нет нужной комплектации, либо необходимо доплатить за уже установленные дополнительные опции и оборудование, кто-то настаивает на покупке фирменной программы поддержки на дорогах… В общем, вариантов хватает. Плюс добавьте сюда стоимость кредита (а большинство машин по-прежнему покупается в кредит, несмотря на возросшие процентные ставки) — и конечная цена для потребителя поднимется еще выше. В любом случае, в ближайшем будущем мы увидим обратную картину, и ценники на новые машины начнут переписывать в большую сторону.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Подержанные — дорожают!
Средняя цена б/у автомобилей, наоборот, заметно выросла: сразу на 10% по сравнению с прошлым годом. По данным сервиса «Авто.ру Оценка», сейчас она составляет 2,1 миллиона рублей. Исследование коснулось только машин не старше 15 лет.
Правда, некоторые модели стали немного дешевле. Но это касается возрастных экземпляров, вроде Renault Megane III (минус 4,2% — 694 000 рублей) или BMW X6 первого поколения (минус 3,6% — 2,66 млн рублей). Оба они сняты с производства еще в 2014 году.