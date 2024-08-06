Цены дали задний ход: новые машины за год подешевели на 6%

— Я не думаю, что реальная цена снизилась, — рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Исследование показывает так называемую иллюстративную стоимость. То есть предложения, которые дилеры используют в рекламе и на официальных сайтах, дабы привлечь покупателя в салон. Далеко не всегда вы сможете купить автомобиль именно по этой цене. Окажется, что нет нужной комплектации, либо необходимо доплатить за уже установленные дополнительные опции и оборудование, кто-то настаивает на покупке фирменной программы поддержки на дорогах… В общем, вариантов хватает. Плюс добавьте сюда стоимость кредита (а большинство машин по-прежнему покупается в кредит, несмотря на возросшие процентные ставки) — и конечная цена для потребителя поднимется еще выше. В любом случае, в ближайшем будущем мы увидим обратную картину, и ценники на новые машины начнут переписывать в большую сторону.