Цена авиакеросина достигла рекорда на бирже

Продажа нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июле 2024 года выросла на 28,5%, сообщается на ее сайте. Всего на бирже в июле текущего года реализовано 3,312 млн тонн, оборот в денежном выражении составил 199,022 млрд руб.