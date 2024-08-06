Цена авиакеросина достигла рекорда на бирже

Рекорд был установлен сегодня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Рост авиакеросина на бирже составил 4,07% за день. Предыдущий рекорд был достигнут 2 августа: тогда стоимость составила 83,871 тыс. руб. за тонну. Внебиржевая стоимость топлива в данный момент составляет 78, 018 тыс. руб. за тонну.
Продажа нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июле 2024 года выросла на 28,5%, сообщается на ее сайте. Всего на бирже в июле текущего года реализовано 3,312 млн тонн, оборот в денежном выражении составил 199,022 млрд руб.
Вчера, 5 августа, на азиатских рынках произошел исторический обвал фондовых индексов.
О том, как восстановились биржи на момент 6 августа, читайте в материале «Ъ».