ЦБ разъяснил ситуацию с доступом «неквалов» к облигациям-флоатерам

В пресс-службе финансовой группы «Финам» ответили, что в своей деятельности брокер руководствуется нормативными актами Банка России, определяющими доступ к инструменту для квалифицированных инвесторов или для клиентов с тестированием. «В этих документах не установлено, что при определении статуса брокер ориентируется на позицию торговой площадки, а также брокеру не запрещено иметь собственное более жесткое мнение относительно доступности инструмента — брокер вполне может ограничить доступ к какому-то инструменту только для “квалов” при отсутствии для этого нормативных ограничений, руководствуясь, например, соображениями безопасности клиента. При этом организатор торговли вправе в соответствии с документами (которые проходили визирование в Банке России) определить самостоятельно, какие инструменты на площадке будут доступны квалифицированным инвесторам, а какие не будут», — подчеркнули в «Финаме».