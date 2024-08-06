ЦБ разъяснил ситуацию с доступом «неквалов» к облигациям-флоатерам

Розничные инвесторы имеют право приобретать привязанные к ключевой ставке облигации с плавающим доходом, следует из комментария Банка России. Разъяснения регулятора потребовались из-за того, что на прошлой неделе Мосбиржа перевела около 100 флоатеров в класс доступных для покупки только квалифицированными инвесторами. После этого в приложениях многих брокеров покупка таких бумаг автоматически стала недоступна «неквалам», убедились «РБК Инвестиции».
Из информационного письма ЦБ следует, что ключевая ставка может использоваться в качестве одного из возможных индикаторов денежного рынка, как и ставка однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA и ее срочные версии. Соответственно, флоатеры, которые следуют за ключевой ставкой, по-прежнему должны быть доступны для покупки «неквалами». Но прежде неквалифицированные инвесторы должны успешно пройти тест на знание особенностей облигаций со структурным доходом.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Мосбиржи о том, вернут ли неквалифицированным инвесторам доступ к флоатерам на ключевую ставку.
Что случилось с флоатерами на ключевую ставку
Московская биржа 30 и 31 июля ограничила покупку 92 корпоративных облигаций с переменным купоном (флоатеров), привязанным к ключевой ставке, для неквалифицированных инвесторов. Информация об этом появилась в инвестиционных сообществах, «РБК Инвестициям» ее подтвердили в пресс-службах трех брокеров и еще три источника на финансовом рынке.
«Подтверждаем изменение класса сложности по ряду инструментов. Изменение связано с полученной от Мосбиржи в автоматическом режиме информацией о том, что 92 облигации с плавающим купоном теперь доступны для приобретения только квалифицированными инвесторами», — сообщили в пресс-службе Сбербанка 2 августа.
Кто и как определяет, какие флоатеры можно покупать «неквалам»
Маркировка финансовых инструментов делается Мосбиржей в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ от 22.04.1996), «Базовым стандартом защиты прав и интересов инвесторов», утвержденным Банком России, а также рядом других нормативно-правовых документов, которые дополняют или вносили изменения в указанные документы.
Базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов брокеров Банк России утвердил в новой редакции в 2021 году. Документ установил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Сделки с ними «неквалу» разрешается совершать в случае успешной сдачи теста. К таким инструментам среди прочих отнесены и облигации со структурным доходом (флоатеры) с кредитным рейтингом не ниже ruАA- / АA- (RU) / AA-.ru.
Однако из этого правила есть исключение. Существуют бонды, размер выплат по которым зависит от того, возникнут ли определенные обстоятельства. Даже при успешной сдаче теста на знание особенностей облигаций со структурным доходом такие бумаги все равно запрещены к приобретению «неквалами». Запрет прописан в ч. 12 ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ. Его сроки регулярно продлеваются, последний раз это было сделано в марте 2024 года, когда запрет был установлен до 1 апреля 2025 года.
При этом в ч. 13 той же статьи снова сделано исключение для флоатеров, которые можно покупать и продавать в тех же временных рамках — до 1 апреля 2025 года — успешно сдавшим тест. В частности, «неквалам» можно покупать флоатеры, размер дохода по которым привязан к «среднему значению публикуемого Банком России индикатора денежного рынка за расчетный период».
После того как Мосбиржа изменила маркировку для долговых бумаг компаний с плавающим купоном, в брокерских приложениях также произошло автоматическое изменение маркировки таких инструментов на код 800, который означает запрет на покупку облигации с 1 октября 2021 года до 1 марта 2025-го даже в случае успешного прохождения так называемого Теста 8.
«Торговая система предполагает маркировку всех выпусков, обращающихся на фондовом рынке, специальными кодами, которые говорят о том, по какому классу инвестору доступны эти выпуски. После внесения изменений Мосбиржей в маркировку большинство, если не все выпуски корпоративных флоатеров эмитентов первого эшелона, то есть с рейтингом AA и выше, оказались с кодом, который соответствуют выпускам для квалифицированных инвесторов», — сообщила руководитель направления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Екатерина Гапоненко.
Однако автоматическая смена статуса бумаг прошла не во всех брокерских приложениях. В пресс-службе «Т-Инвестиций» «РБК Инвестициям» сообщили, что информацию о необходимости прохождения тестирования брокер получает от Мосбиржи и НРД. «В последнее время никаких изменений или уточнений с их стороны не было», — сообщили в инвестиционной компании.
В пресс-службе финансовой группы «Финам» ответили, что в своей деятельности брокер руководствуется нормативными актами Банка России, определяющими доступ к инструменту для квалифицированных инвесторов или для клиентов с тестированием. «В этих документах не установлено, что при определении статуса брокер ориентируется на позицию торговой площадки, а также брокеру не запрещено иметь собственное более жесткое мнение относительно доступности инструмента — брокер вполне может ограничить доступ к какому-то инструменту только для “квалов” при отсутствии для этого нормативных ограничений, руководствуясь, например, соображениями безопасности клиента. При этом организатор торговли вправе в соответствии с документами (которые проходили визирование в Банке России) определить самостоятельно, какие инструменты на площадке будут доступны квалифицированным инвесторам, а какие не будут», — подчеркнули в «Финаме».
«Финам» не менял своих внутренних процедур по присвоению квалификационных аспектов бумагам, указанное действие [изменение маркировки по 92 флоатерам] является решением торговой площадки, обусловленное обстоятельствами, которые известны только торговой площадке, отметили в пресс-службе компании.
Гапоненко также отметила, что перевод корпоративных флоатеров в класс бумаг для «квалов» повлек за собой ряд уведомлений о нарушениях, пришедших в управляющие компании, занимающиеся доверительным управлением средств граждан, которые не являются квалифицированными инвесторами.