ВТБ повысит ставки по ипотеке

Такое резкое падение интереса к «первичке» в прошлом месяце обусловлено тремя главными факторами, пояснили аналитики. Во-первых, с 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новое жилье под 8%. Во-вторых, власти на неделю задержали перезапуск семейной ипотеки. Третьей причиной стало повышение ключевой ставки ЦБ с 16% до 18% годовых.