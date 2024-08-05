В Минфине рассказали, сколько денег потратят на закупку золота и валюты

В августе ожидается, что федеральный бюджет получит дополнительно 166,72 млрд руб. нефтегазовых доходов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема в июле составило −142,07 млрд руб., что в основном связано с возвратами платежей за предшествующие месяцы по вывозной таможенной пошлине на газ.
Совокупный объем финансов, направляемых на приобретение иностранной валюты и золота, составляет 24,65 млрд руб. Операции пройдут с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем закупок инвалюты и золота составит 1,12 млрд руб.