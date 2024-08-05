В ФАС объяснили, как сэкономить на плате за ЖКХ

Например, если счетчики не установлены или человек не передает показания в управляющую компанию, плата начисляется по нормативу. При установке «умных» счетчиков, информация передается автоматически и в положенные сроки. Таким образом происходит корректное измерение объемов потребления воды, тепла, элекроэнергии, а человек платит только за использованное количество ресурсов. Также это обеспечит прозрачность расчетов, нивелирует потери, выявит факты незаконного начисления платы за непоставленные ресурсы.