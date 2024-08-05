В ФАС объяснили, как сэкономить на плате за ЖКХ

Изменения будут касаться всех регулируемых организаций, отмечают в пресс-службе ФАС.
Согласно приказу, если компании экономят средства благодаря внедрению цифровых решений, например установлению «умных» счетчиков, то организации ЖКХ смогут перенаправлять их на обновление инфраструктуры. Плюс цифровизация процессов в некоторых ситуациях даст возможность людям экономить на оплате коммунальных услуг.
Например, если счетчики не установлены или человек не передает показания в управляющую компанию, плата начисляется по нормативу. При установке «умных» счетчиков, информация передается автоматически и в положенные сроки. Таким образом происходит корректное измерение объемов потребления воды, тепла, элекроэнергии, а человек платит только за использованное количество ресурсов. Также это обеспечит прозрачность расчетов, нивелирует потери, выявит факты незаконного начисления платы за непоставленные ресурсы.
«Таким образом, потребители могут ожидать более справедливую плату за услуги ЖКХ, которые основаны на реальных затратах, и улучшенные решения для автоматизации различных процессов при взаимодействии с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями», — констатируют в ФАС.