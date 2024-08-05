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Стоимость биткойна снизилась более чем на 13%

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торгов снизилась на 11,76%, до $53 524, свидетельствуют данные площадки Binance на 08:27 мск.

Источник: Reuters

По состоянию на 08:43 мск биткойн ускорил снижение и находился на уровне $52,96 тыс. (-13,07%).

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».