Сельскую ипотеку отодвигают от городов: Минсельхоз намерен ужесточить правила ее выдачи

Условия выдачи сельской ипотеки могут измениться, следует из опубликованного Минсельхозом на regulation.gov.ru проекта решения правительства о предоставлении субсидий на эту льготную программу банкам и «Дом.РФ». Напомним, сельская ипотека — это программа льготного кредитования на покупку или строительство жилья на сельских территориях и в сельских агломерациях, а также в опорных населенных пунктах (это места с ускоренным развитием инфраструктуры). С 2022 года программа является бессрочной. Ставка по сельской ипотеке не превышает 3%, максимальная сумма займа — 6 млн руб.
Кроме того, к сельским территориям не будут относиться села и поселки, которые находятся менее чем в 50 км от Севастополя.
Также уточняется определение сельских агломераций — его предложено не распространять на города, которые находятся на расстоянии менее 50 км от столиц регионов и на расстоянии менее 30 км от городов с населением более 100 тыс. человек. Аналогичные изменения вносятся в понятие опорного населенного пункта — пункты, находящиеся на соответствующих расстояниях от административных центров и городов, в которых живет больше 100 тыс. человек, могут быть исключены из программы.
Отметим, что до сих пор ее территориальные рамки оставались весьма широкими, благодаря чему оформить ипотеку можно было под строительство дач или, например, домов в коттеджных поселках. Получить одобрение на такие кредиты от банков было проще: близость к городам повышает ликвидность залога.
Предложенное ограничение зоны действия программы объясняется, по всей видимости, не только желанием обеспечить достижение ее основных целей (сохранение численности сельского населения и увеличение доли благоустроенного жилья на сельских территориях), но и желанием снизить нагрузку на бюджет. О последнем прямо говорится в пояснительной записке к документу.
Желание снизить объем выдачи сельской ипотеки связано с популярностью программы. Как ранее отмечали в Россельхозбанке (более 70% всех займов в рамках программы приходится на него), с начала запуска сельской ипотеки к июню 2024 года банк выдал кредитов более чем на 250 млрд руб. Данные Минсельхоза, опубликованные в начале мая, свидетельствовали о том, что интерес к программе расширяется. За первые четыре месяца года было выдано 6,2 тыс. кредитов на 28 млрд руб., при этом за тот же период 2023 года показатели были заметно ниже — 4,1 тыс. кредитов на 11 млрд руб.
Оперативно ответить на вопрос, растет ли спрос на программу после сворачивания безадресной льготной ипотеки, в Минсельхозе не смогли. По данным «Ъ», полученным от нескольких банков, заявок на сельскую ипотеку с 1 июля действительно стало больше. Об опасениях властей по поводу роста спроса на другие программы с господдержкой после отмены общей льготной ипотеки может также свидетельствовать недавнее изменение условий выдачи IT-ипотеки.
Отметим, помимо территориальных ограничений в проекте решения, подготовленном Минсельхозом, предусмотрены и другие правки условий программы. Так, при выдаче двух кредитов на покупку или строительство одного объекта недвижимости величина первоначального взноса должна будет суммарно составлять не менее 20% от стоимости жилого помещения. Напомним, в отличие от других льготных программ, сельскую ипотеку на одну и ту же цель могут брать оба супруга. Сейчас при таком сценарии «свои 20%» должен внести каждый из них.
При прекращении субсидирования кредитов Минсельхозом уполномоченный банк будет иметь право повысить ставку по кредиту так, чтобы размер увеличения платежа не превышал суммы субсидии, следует из пояснительной записки к документу, пока же поднимать ставку банк может до размера ключевой ставки ЦБ. Это изменение может быть связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанком — 26 июля, напомним, ставка была повышена с 16% до 18%.