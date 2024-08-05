Сельскую ипотеку отодвигают от городов: Минсельхоз намерен ужесточить правила ее выдачи

Желание снизить объем выдачи сельской ипотеки связано с популярностью программы. Как ранее отмечали в Россельхозбанке (более 70% всех займов в рамках программы приходится на него), с начала запуска сельской ипотеки к июню 2024 года банк выдал кредитов более чем на 250 млрд руб. Данные Минсельхоза, опубликованные в начале мая, свидетельствовали о том, что интерес к программе расширяется. За первые четыре месяца года было выдано 6,2 тыс. кредитов на 28 млрд руб., при этом за тот же период 2023 года показатели были заметно ниже — 4,1 тыс. кредитов на 11 млрд руб.