Россия нарастила нефтегазовые доходы за семь месяцев на 61,6%

Налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) за семь месяцев принесли бюджету 7,944 трлн рублей. Год назад они составили 4,393 трлн рублей. Больше всего выросли сборы НДД — в 2,2 раза, до 1,539 трлн рублей.