Риски рецессии в США привели к мировым распродажам

Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после обвала в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшаются из-за угрозы рецессии в США. Котировкам золота на фоне общей слабости цен на сырьевые товары пока не удается вернуться выше 2500 долл/унц.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали на 1,2% и 1,1% соответственно. Рублевый индикатор все ближе подходит к июльскому минимуму 2879 пунктов и завершил неделю у поддержки 2900 пунктов. Долларовый РТС выглядит чуть более уверенно, но также продолжает колебания ниже краткосрочного сопротивления 1085 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов вырос менее чем на 0,5%, достигнув отметки 11,76 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,70 ₽ и 92,82 ₽ соответственно, почти не изменившись по сравнению с предыдущим днем. В понедельник ЦБ РФ огласит данные по объему покупок/продаж валюты на август.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, последует за общемировыми продажами и выйдет в минус, рискуя обновить годовой минимум по индексу Мосбиржи в том числе ввиду отсутствия поддержки со стороны сырьевых товаров. Значимых поводов для оптимизма в акциях все еще не наблюдается, при этом спекулятивные покупки возможны в отдельных эмитентах на фоне корпоративных событий. Так, совет директоров Яндекса в понедельник рассмотрит уже рекомендованные дивиденды в размере 80 ₽ на бумагу, а Озон, РусАгро, Мосэнерго и ТГК-1 должны опубликовать финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО. Предстоящая неделя в целом отметится продолжением сезона квартальных отчетностей прежде всего в РФ, а в пятницу выйдут данные по потребительской инфляции страны за июль, которые будут влиять на позицию ЦБ РФ по процентным ставкам.
События дня:
- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль от PMI
- индекс производственных цен еврозоны за июнь (12.00 мск)
- ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в августе (12.00 мск)
- индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за июль (17.00 мск)
- квартальные результаты Tyson Foods
- финансовые результаты Озона, РусАгро, Мосэнерго, ТГК-1 за 2-й кв 2024 г по МСФО
- совет директоров Яндекса по дивидендам
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