Риски рецессии в США привели к мировым распродажам

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, последует за общемировыми продажами и выйдет в минус, рискуя обновить годовой минимум по индексу Мосбиржи в том числе ввиду отсутствия поддержки со стороны сырьевых товаров. Значимых поводов для оптимизма в акциях все еще не наблюдается, при этом спекулятивные покупки возможны в отдельных эмитентах на фоне корпоративных событий. Так, совет директоров Яндекса в понедельник рассмотрит уже рекомендованные дивиденды в размере 80 ₽ на бумагу, а Озон, РусАгро, Мосэнерго и ТГК-1 должны опубликовать финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО. Предстоящая неделя в целом отметится продолжением сезона квартальных отчетностей прежде всего в РФ, а в пятницу выйдут данные по потребительской инфляции страны за июль, которые будут влиять на позицию ЦБ РФ по процентным ставкам.