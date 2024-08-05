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Reuters: Mars планирует купить производителя Pringles

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Компания Mars изучает возможность приобретения фирмы Kellanova, владеющей брендом Pringles. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Сделка может стать одной из крупнейших в потребительском секторе в 2024 году. Она оценивается в $27 млрд с учетом долга Kellanova. Агентство отметило, что переговоры идут, итоговые решения еще не приняты.

Компания Mars помимо одноименных шоколадных батончиков, а также других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, Snickers, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles) также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley’s и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.