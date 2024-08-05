Правительство обратило внимание на недостаточность продаж АИ-95 на бирже

В июле Российский топливный союз просил увеличить производство АИ-95, указывая на проблему несоответствия объемов продаж этой марки и спроса на продукт. Стоимость АИ-95 на бирже СПбМТСБ на фоне высокого спроса в июле обновляла максимумы 2024 года. И в условиях рекордно высоких оптовых цен на АИ-95 в текущем году операторы АЗС с июля начали терпеть убытки при продаже этой марки бензина. 5 августа нефтекомпании продали на бирже около 16 тыс. тонн АИ-95, два предыдущих торговых дня фиксировались аналогичные объемы. Биржевая цена на топливо марки АИ-95 5 августа снизилась на 0,5%, до 72,9 тыс. руб. за тонну.