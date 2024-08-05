Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года

Обвал на бирже в Токио местные наблюдатели объясняют опасениями относительно возможной рецессии в США, где статистические данные о рынке труда 2 августа оказались ниже ожиданий рынка. Падение продолжается после обвала котировок в пятницу на прошлой неделе, когда на фоне слабых статистических данных о состоянии промышленности США за июль Nikkei снизился на 5,8%.