Минфин с 7 августа снизит покупку валюты почти в 5 раз

Минфин сообщил, что с 7 августа по 5 сентября направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 24,65 млрд руб. В день на эти цели будут тратить 1,12 млрд руб., что почти в пять раз меньше, чем в период с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд руб.).