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Минфин с 7 августа снизит покупку валюты почти в 5 раз

Минфин сообщил, что с 7 августа по 5 сентября направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 24,65 млрд руб. В день на эти цели будут тратить 1,12 млрд руб., что почти в пять раз меньше, чем в период с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд руб.).

Источник: Reuters

По прогнозу ведомства, в августе бюджет получит дополнительные нефтегазовые доходы на 166,72 млрд руб. По итогам июля отклонение полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема составило 142,07 млрд руб. Минфин объяснил это «возвратами платежей за предшествующие месяцы по вывозной таможенной пошлине на газ».

Бюджетное правило — механизм перевода сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты. В 2023 году из механизма исключили предустановленную цену отсечения по Urals, при превышении которой закупалась валюта. Операции на рынке проводит Центробанк. В прошлый раз Минфин уменьшал объемы закупок в рамках бюджетного правила в июне.