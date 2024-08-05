Миланская биржа закрылась с худшим в Европе результатом

В итоге миланская торговая площадка показала худший результат по сравнению с Франкфуртом, Парижем, Лондоном и Мадридом, потеряв только 5 августа до €15 млрд.
На этом фоне вырос спред — показательная переменная разницы стоимости ценных бумаг Италии и Германии, указывающая на процент обслуживания внешней задолженности, — до 150 пунктов, процентная ставка по обслуживанию государственных облигаций установилась на уровне 3,68%.
5 августа ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, по итогам торгов обвалился на 12,4%. Максимальное падение Nikkei в ходе торгов превышало 13%. Местные наблюдатели отмечают, что это произошло на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару.
По итогам торгов Nikkei потерял 4 451,28 пункта и опустился до отметки 31 458,42 пункта. Это исторический рекорд падения, превышающий обвал в «черный понедельник» 1987 года, когда в ходе торгов Nikkei терял максимум 3 836,33 пункта. Глобальное падение биржевых индексов усиливается на фоне опасений, что ФРС США не способна поддержать замедляющуюся экономику, пишет агентство Bloomberg. На этом фоне доходность американских казначейских облигаций достигла минимума с 2023 года. Bloomberg отмечает, что риски рецессии в США связаны с уровнем безработицы, превысившим прогнозы ФРС.
Как отмечают местные аналитики, глобальная тенденция связана также с геополитическими рисками на фоне обострения на Ближнем Востоке и ожидаемого ответа Ирана Израилю после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.