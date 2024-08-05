Миланская биржа закрылась с худшим в Европе результатом

По итогам торгов Nikkei потерял 4 451,28 пункта и опустился до отметки 31 458,42 пункта. Это исторический рекорд падения, превышающий обвал в «черный понедельник» 1987 года, когда в ходе торгов Nikkei терял максимум 3 836,33 пункта. Глобальное падение биржевых индексов усиливается на фоне опасений, что ФРС США не способна поддержать замедляющуюся экономику, пишет агентство Bloomberg. На этом фоне доходность американских казначейских облигаций достигла минимума с 2023 года. Bloomberg отмечает, что риски рецессии в США связаны с уровнем безработицы, превысившим прогнозы ФРС.