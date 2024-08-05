L`Oreal покупает долю в швейцарской компании Galderma за $1,9 млрд

Это не первая крупная сделка L`Oreal за последнее время: в прошлом году она приобрела австралийский бренд косметики Aesop за $2,5 млрд. Galderma была создана в 1981 году, когда L`Oreal и Nestle решили вывести свои фармацевтические активы в совместное предприятие. В 2014 году L`Oreal продала свою долю в компании, а в 2019 году Nestle также продала свои акции группе инвесторов, среди которых фонды EQT, Abu Dhabi Investment Authority и Auba Investment. В марте текущего года Galderma провела IPO, которое стало крупнейшим размещением в Европе с 2022 года, — она привлекла $2,2 млрд.