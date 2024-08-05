L`Oreal покупает долю в швейцарской компании Galderma за $1,9 млрд

Покупка доли в Galderma свидетельствует о стремлении L`Oreal укрепить позиции на рынке инъекций для эстетической медицины. Galderma со своим брендом Dysport — один из крупнейших игроков на рынке инъекций для лица, наряду с AbbVie, производящей Botox. По подсчетам исследовательской компании Jefferies, рынок инъекций для эстетической медицины достиг в прошлом году $9 млрд и будет расти на 7−8% в ближайшие годы. По мнению аналитиков Jefferies, нынешняя сделка может свидетельствовать о стремлении L`Oreal в дальнейшем нарастить долю в Galderma.
Это не первая крупная сделка L`Oreal за последнее время: в прошлом году она приобрела австралийский бренд косметики Aesop за $2,5 млрд. Galderma была создана в 1981 году, когда L`Oreal и Nestle решили вывести свои фармацевтические активы в совместное предприятие. В 2014 году L`Oreal продала свою долю в компании, а в 2019 году Nestle также продала свои акции группе инвесторов, среди которых фонды EQT, Abu Dhabi Investment Authority и Auba Investment. В марте текущего года Galderma провела IPO, которое стало крупнейшим размещением в Европе с 2022 года, — она привлекла $2,2 млрд.