Каким будет курс рубля 6 августа 2024: прогноз эксперта

Рубль в начале недели демонстрировал неоднородную динамику к основным валютам, неся потери к юаню на Мосбирже и одновременно укрепляясь к доллару на внебиржевом рынке. Официальный курс доллара на завтра понижен ЦБ до 84,94 ₽ с 85,7. Юань сегодня на торгах превышал 11,9 рублей на фоне укрепления китайской валюты на мировом рынке. Что касается курса рубля к доллару, то здесь, вероятно, продолжает сказываться слабость спроса на валюту со стороны импортеров из-за сохраняющихся сложностей с расчетами за поставки из-за рубежа. При этом в курс с временным лагом транслируются более высокие июльские цены на нефть, это удерживает навес предложения иностранных денег. Увеличение ЦБ продаж валюты в августе-начале сентября более чем в два раза — с 3 до 7,3 млрд рублей в день — может в краткосрочной перспективе способствовать укреплению рубля. Фундаментально нацвалюту поддерживают высокие ставки в экономике. В этих условиях при отсутствии вмешательства регуляторного фактора доллар может идти еще ниже, к 83. Биржевой юань краткосрочно может совершать разнонаправленные движения в зоне 11,7−12.