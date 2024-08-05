Каким будет курс рубля 6 августа 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал неделю сильной нисходящей коррекцией. Индекс Мосбиржи, переписывая годовые минимумы, опускался к 2800 п., где нащупал поддержку. Среди причин фиксации прибыли — давление внешнерыночного негатива, спад цен на нефть и металлы, попытки укрепления рубля, острая геополитика.
Мировые рынки сегодня погрузились глубоко в красную зону. Основная причина — усилившиеся опасения ухода экономики США в рецессию до начала смягчения ДКП ФРС. Американский регулятор дал сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце, при этом последние макроданные, в частности, июльский отчет по рынку труда, оказались заметно слабее прогнозов. В то же время Банк Японии неожиданно повысил ключевую ставку, что оказалось болезненным решением для местного фондового рынка, особенно для японских экспортеров. Переживший сегодня максимальный спад с октября 1987 года индекс Nikkei утянул вслед за собой вниз большинство бирж АТР, далее распродажи прокатились по Европе и США.
О рисках глобального кризиса говорить преждевременно, пока — только о коррекции, хотя и масштабной. В текущем движении большую долю занимают негативные эмоции и ожидания инвесторов и меньшую — фундаментальные причины. Поэтому вскоре мы можем увидеть технический отскок мировых индексов.
Во вторник будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. В рамках сезона квартальных отчетностей на американском рынке финпоказатели представят Amgen, Caterpillar, Uber Tech. Важных корпоративных новостей не российском рынке завтра не ожидается.
Потери индекса Мосбиржи в сравнении с зарубежными бенчмарками оказались умеренными. При улучшении конъюнктуры инвесторы начнут выкупать подешевевшие активы, восстановительный подъем выше 2900 п. может реализоваться за 1−2 сессии. Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 августа — 2800−2900 п.
Рубль в начале недели демонстрировал неоднородную динамику к основным валютам, неся потери к юаню на Мосбирже и одновременно укрепляясь к доллару на внебиржевом рынке. Официальный курс доллара на завтра понижен ЦБ до 84,94 ₽ с 85,7. Юань сегодня на торгах превышал 11,9 рублей на фоне укрепления китайской валюты на мировом рынке. Что касается курса рубля к доллару, то здесь, вероятно, продолжает сказываться слабость спроса на валюту со стороны импортеров из-за сохраняющихся сложностей с расчетами за поставки из-за рубежа. При этом в курс с временным лагом транслируются более высокие июльские цены на нефть, это удерживает навес предложения иностранных денег. Увеличение ЦБ продаж валюты в августе-начале сентября более чем в два раза — с 3 до 7,3 млрд рублей в день — может в краткосрочной перспективе способствовать укреплению рубля. Фундаментально нацвалюту поддерживают высокие ставки в экономике. В этих условиях при отсутствии вмешательства регуляторного фактора доллар может идти еще ниже, к 83. Биржевой юань краткосрочно может совершать разнонаправленные движения в зоне 11,7−12.
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