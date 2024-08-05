Как правильно сэкономить на школьной обуви: 5 эффективных способов

Дети растут не по дням, а по часам! Поэтому покупка школьной обуви может стать настоящим испытанием для семейного бюджета. Чтобы подготовка к школе прошла максимально выгодно и комфортно, необходимо использовать пять практичных советов ведущего технолога обувного холдинга ZENDEN Ольги Соловьевой.
1. Позаботьтесь о будущем
Поскольку дети растут очень быстро, выбирать обувь на размер больше может быть разумным решением. Однако не стоит увлекаться и брать обувь, которая будет слишком велика — это может быть неудобно и даже небезопасно. В среднем, комфортной будет обувь, соответствующая по размеру фактической длине стопы +1 сантиметр.
2. Лайфхаки для примерки
Лучше всего примерять обувь во второй половине дня, когда ноги слегка отекают. Таким образом, вы сможете выбрать обувь, которая будет комфортной в течение всего дня.
При выборе обуви на холодное время года лучше мерить обувь в тех носках, в которых ребенок будет ходить зимой. Так вы будете уверены, что обувь не будет сдавливать ногу, даже если добавится объем.
3. Конструкция и материалы
Для сменки в школу лучше выбрать обувь из дышащих материалов: натуральной или искусственной кожи с перфорацией, текстиля.
Модель лучше выбирать закрытую, с гибкой подошвой светлых тонов, которая «не чертит» на линолеуме и ламинате.
«Идеальным типом застежки для сменной обуви детей младшего школьного возраста станут резинки или липучки. Для детей постарше: шнурки. Замысловатых конструкций и застежек лучше избегать», — отмечает Ольга Соловьева.
4. Не забывайте про кэшбек
Сейчас многие банки предлагают возврат части потраченных средств за покупки в определенных категориях, включая одежду и обувь. Такая программа поможет вернуть до 5% от суммы покупки обратно на вашу карту.
5. Пользуйтесь приложением
Не стоит пренебрегать и программами лояльности магазинов: зачастую за регистрацию в приложении могут начислять приятный бонус в виде баллов. Их можно потратить на будущие покупки, сэкономив до 20−30% от стоимости пары обуви школьнику, резюмирует эксперт.
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