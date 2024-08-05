Как правильно сэкономить на школьной обуви: 5 эффективных способов



Поскольку дети растут очень быстро, выбирать обувь на размер больше может быть разумным решением. Однако не стоит увлекаться и брать обувь, которая будет слишком велика — это может быть неудобно и даже небезопасно. В среднем, комфортной будет обувь, соответствующая по размеру фактической длине стопы +1 сантиметр.