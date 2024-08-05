Кабмин Японии не стал комментировать обвал на рынке

«Цены на акции определяются рынком в зависимости от различных факторов, таких как экономическая ситуация и деятельность компаний. Я бы воздержался от комментариев относительно ежедневных тенденций», — сказал он. Вместе с тем Хаяси отметил, что правительство «будет внимательно следить за тенденциями на рынке».
Главный индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei на открытии торгов падает более чем на 5%. Обвал на бирже в Токио местные наблюдатели объясняют опасениями относительно возможной рецессии в США, где статистические данные о рынке труда 2 августа оказались ниже ожиданий рынка.
Падение котировок продолжается после обвала в пятницу на прошлой неделе, когда на фоне слабых статистических данных о состоянии промышленности США за июль Nikkei снизился на 5,8%. Тогда это стало вторым по величине единовременным падением на ТФБ за всю историю существования биржи — сильнее Nikkei падал только в октябре 1987 года.
Кроме того, согласно опубликованным 2 августа данным, в июле в американской экономике прибавилось лишь 114 тыс. рабочих мест, а безработица выросла до 4,3%. Инвесторы опасаются, что это может свидетельствовать о риске рецессии в США.
Еще одним фактором снижения котировок является укрепление национальной валюты, что невыгодно крупным экспортерам. В понедельник курс составляет около 145,5 иены за $1, что является самым низким уровнем с середины января.