Кабмин Японии не стал комментировать обвал на рынке

Падение котировок продолжается после обвала в пятницу на прошлой неделе, когда на фоне слабых статистических данных о состоянии промышленности США за июль Nikkei снизился на 5,8%. Тогда это стало вторым по величине единовременным падением на ТФБ за всю историю существования биржи — сильнее Nikkei падал только в октябре 1987 года.