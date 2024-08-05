Июльский всплеск: продажи новых автомобилей в России увеличились на 41,2%

В прошлом месяце в России было продано 145,661 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), показали данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (АО «ППК»), совместного предприятия «Автостата» и оператора ЭПТС АО «Электронный паспорт».
При сравнении с июньскими показателями, когда по оценке министерства было продано 133,504 тыс. легковых автомобилей и LCV, рынок продемонстрировал рост на 9,1%.
В частности, в июле 2024 года в России было продано 134,303 тыс. легковых автомобилей, что на 41,3% больше, чем в июле предыдущего года, и на 9,2% больше, чем в июне 2024 года. Продажи LCV составили 11,358 тыс. единиц, увеличившись на 40,9% в годовом и на 8,1% в месячном выражении.
Продажи грузовиков сократились на 12,7% по сравнению с июлем 2023 года, составив 11,188 тыс. единиц, однако выросли на 6,1% по сравнению с июнем 2024 года. Реализация автобусов достигла 1,599 тыс. единиц, что на 25,5% больше по сравнению с июлем 2023 года и на 0,7% больше по сравнению с июнем 2024 года.
За первые семь месяцев 2024 года в России было продано 1 млн 3 тыс. 103 единицы автотехники всех типов, что на 57,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них 920,28 тыс. составили легковые и легкие коммерческие автомобили, что демонстрирует рост на 66,7%. Грузовиков за этот период продано 70,544 тыс. единиц, что на 4,7% меньше, чем в 2023 году. Продажи автобусов увеличились на 15,7%, достигнув 12,279 тыс. единиц.
Что касается модели лидера рынка, «АвтоВАЗ» сообщил, что в июле 2024 года в России было продано 37,546 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 28,1% больше по сравнению с июлем 2023 года, но на 5,2% меньше по сравнению с июнем 2024 года. За первые семь месяцев текущего года компания реализовала на внутреннем рынке 255,276 тыс. автомобилей, что на 47,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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Виктория Воропаева