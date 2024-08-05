Июльский всплеск: продажи новых автомобилей в России увеличились на 41,2%

Что касается модели лидера рынка, «АвтоВАЗ» сообщил, что в июле 2024 года в России было продано 37,546 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 28,1% больше по сравнению с июлем 2023 года, но на 5,2% меньше по сравнению с июнем 2024 года. За первые семь месяцев текущего года компания реализовала на внутреннем рынке 255,276 тыс. автомобилей, что на 47,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.