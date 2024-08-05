Индекс Мосбиржи упал вслед за обвалом Nikkei 225

Среднесуточная распродажа была крупнейшей в истории и хуже, чем во время «черного понедельника» в октябре 1987 года, когда Nikkei потерял 3836,48 пункта. Индекс упал на 12,4%, до 31458,42. В процентном отношении это второе по величине падение с 1987 года.