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Индекс Мосбиржи упал вслед за обвалом Nikkei 225

Индекс Мосбиржи упал ниже 2860 пунктов вслед за обвалом основных показателей Токийской фондовой биржи.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Интерфакс».

Этот показатель стал минимальным для Мосбиржи за год. В том числе снизились в цене расписки акций «Сургутнефтегаза» (-2,3%), ПАО «Полюс» (-2,1%), «ТКС Холдинг» (-2,1%) и «АЛРОСА» (-1,9%).

5 августа обвал индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 225 превысил 12% из-за риска рецессии в США.

Среднесуточная распродажа была крупнейшей в истории и хуже, чем во время «черного понедельника» в октябре 1987 года, когда Nikkei потерял 3836,48 пункта. Индекс упал на 12,4%, до 31458,42. В процентном отношении это второе по величине падение с 1987 года.

Индекс Nikkei отражает колебание курсов акций 225 крупнейших компаний Японии.