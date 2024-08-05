Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,59% на открытии торгов

ГОНКОНГ, 5 августа. /ТАСС/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng на открытии торгов упал на 1,59%, до отметки 16 676,82. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 1,53%, до отметки 3 333.

Источник: Freepik

Акции технологических компаний продемонстрировали падение на открытии торгов. Среди них интернет-поисковик Baidu (-2,28%), производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi (-2,11%), представители отрасли электронной коммерции JD.com (-1,88%) и Alibaba (-1,6%), технологический гигант Tencent (-1,73%), а также специализирующаяся на доставке еды холдинговая компания Meituan (-1,15%).

Ценные бумаги китайских автопроизводителей также начали торги в минусе. Среди них Geely (-2,59%), Li Auto (-2,02%), BYD (-1,92%), XPeng Motors (-1,86%).

Среди «голубых фишек» ценные бумаги 72 компаний подешевели, у 10 не изменились в цене. Китайская национальная офшорная нефтегазовая корпорация (CNOOC) стала «голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене (-3,92%).