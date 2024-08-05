Индекс Hang Seng на бирже Гонконга упал на 1,59% на открытии торгов

Акции технологических компаний продемонстрировали падение на открытии торгов. Среди них интернет-поисковик Baidu (-2,28%), производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi (-2,11%), представители отрасли электронной коммерции JD.com (-1,88%) и Alibaba (-1,6%), технологический гигант Tencent (-1,73%), а также специализирующаяся на доставке еды холдинговая компания Meituan (-1,15%).
Ценные бумаги китайских автопроизводителей также начали торги в минусе. Среди них Geely (-2,59%), Li Auto (-2,02%), BYD (-1,92%), XPeng Motors (-1,86%).
Среди «голубых фишек» ценные бумаги 72 компаний подешевели, у 10 не изменились в цене. Китайская национальная офшорная нефтегазовая корпорация (CNOOC) стала «голубой фишкой», чьи ценные бумаги сильнее всего потеряли в цене (-3,92%).