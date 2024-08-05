Индекс Афинской фондовой биржи снизился на 5%

По ее словам, риск возможной рецессии в американской экономике вызвал шквал сильного давления на фондовые рынки, которое будет добавляться к и без того напряженной атмосфере, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. В этой обстановке общий индекс Афинской фондовой биржи упал на 5,08% и удерживается на отметке 1 359,28 пункта, потеряв 71 пункт по сравнению с закрытием пятницы (1 430 пунктов). В результате фондовый рынок в Греции прервал тенденцию к росту котировок и начал снижение ниже среднего уровня за последние 200 дней (1 375 пунктов).