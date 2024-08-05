Индекс Афинской фондовой биржи снизился на 5%

АФИНЫ, 5 августа. /ТАСС/. Общий индекс Афинской фондовой биржи обвалился на 5,08% вслед за падением на рынках США, Азии, а также Европы в целом, инвесторы спешно избавляются от своих акций, глобальная распродажа «душит» греческий фондовый рынок. Об этом сообщила газета Naftemporiki.
По ее словам, риск возможной рецессии в американской экономике вызвал шквал сильного давления на фондовые рынки, которое будет добавляться к и без того напряженной атмосфере, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. В этой обстановке общий индекс Афинской фондовой биржи упал на 5,08% и удерживается на отметке 1 359,28 пункта, потеряв 71 пункт по сравнению с закрытием пятницы (1 430 пунктов). В результате фондовый рынок в Греции прервал тенденцию к росту котировок и начал снижение ниже среднего уровня за последние 200 дней (1 375 пунктов).
Больше всего от падения котировок пострадали акции ведущих греческих банков Piraeus (Банк Пирея), Alpha (Альфа банк), Ethniki (Национальный банк) и Eurobank (Евробанк), которые потеряли от 6% до 7% стоимости. За ними следуют акции греческих компаний с высокой капитализацией — промышленного конгломерата Mytilineos, работающего в секторах металлургии, энергетики и строительства, компании OPAP по сбору ставок на спортивные состязания и организации азартных игр и Греческой телекоммуникационной организации OTE, которые упали на 5%. Акции греческой авиакомпании Aegean снизились на 9,2%.
В целом котировки акций 89 греческих банков и компаний упали, у двух фирм они выросли, а у трех остались без изменений. «Неопределенность международной обстановки и угроза обострения кризиса на Ближнем Востоке приводят к усилению нервозности», — подчеркнул консультант по вопросам управления компании Kyklos AHEPEY Димитрис Цанас, который не скрывает своей обеспокоенности по поводу будущего движения общего индекса Афинской фондовой биржи, отмечает издание.