Импорт виски ушедших из России брендов вернулся на досанкционный уровень

Летом 2022 года крупнейшие зарубежные компании начали уходить из страны и останавливать свои официальные поставки в Россию. Так поступили Diageo, Pernod Ricard, Brown-Forman (Jack Daniel`s), Beam Suntory (Jim Beam) и несколько других компаний. Объемы поставок виски резко пошли вниз, осенью начали появляться сообщения, что в торговых сетях импортный виски просто заканчивается. В итоге в сентябре 2022 года Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (ввоз в страну без разрешения правообладателя) ряда алкогольных брендов, в том числе виски Jack Daniel's, Jim Beam, Johnnie Walker, Chivas. Российские производители алкоголя выступили против введения этой меры, однако в ноябре 2022 года Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в страну. Это привело к резкому росту поставок виски в 2023 году: по оценке компании AST, всего в 2023 году в Россию было ввезено более 3,7 млн дал виски — столько же, сколько в 2021 году, и значительно больше, чем в 2022 году, когда импорт падал до 1,9 млн дал. В 2024 году рынок стабилизировался. За первое полугодие в страну ввезли порядка 1,4 млн дал виски. Это сравнимо с показателями 2021 года, но почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда импорт за шесть месяцев достиг 1,97 млн дал.