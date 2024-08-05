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Илон Маск снова подал иск к OpenAI и Сэму Альтману

Сегодня, 5 августа, американский миллиардер Илон Маск подал иск в окружной суд Северного округа Калифорнии к компании OpenAI и ее генеральному директору Сэму Альтману. Он обвиняет компанию в том, что она предала и «исказила» цели и задачи, которые ставились при ее основании в 2015 году. В частности, по его мнению, OpenAI превратилась из некоммерческой организации в коммерческую компанию и вместо «блага человечества» стала руководствоваться интересами своих топ-менеджеров и компании Microsoft, инвестировавшей в нее миллиарды долларов.

Источник: Reuters

Особенность поданного сегодня иска состоит в том, что большинство обвинений в нем аналогичны иску, поданному господином Маском в феврале. Однако в июне он отозвал этот иск без объяснения причин. В отличие от первого иска, поданного в суд штата Калифорния, нынешний подан в федеральный суд.

Илон Маск был одним из основателей OpenAI. Однако впоследствии он разорвал отношения с компанией и ее руководством. Как отмечает господин Маск в иске, при создании OpenAI он заключил с другими сооснователями компании Сэмом Альтманом и Грегом Брокманом соглашение о том, что она будет оставаться некоммерческой структурой, которая будет разрабатывать технологии для блага общества. В 2019 году OpenAI изменила свою структуру на коммерческую, после этого в нее начала активно инвестировать компания Microsoft.