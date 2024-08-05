Илон Маск снова подал иск к OpenAI и Сэму Альтману

Илон Маск был одним из основателей OpenAI. Однако впоследствии он разорвал отношения с компанией и ее руководством. Как отмечает господин Маск в иске, при создании OpenAI он заключил с другими сооснователями компании Сэмом Альтманом и Грегом Брокманом соглашение о том, что она будет оставаться некоммерческой структурой, которая будет разрабатывать технологии для блага общества. В 2019 году OpenAI изменила свою структуру на коммерческую, после этого в нее начала активно инвестировать компания Microsoft.